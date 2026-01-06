יום שלישי, 06.01.2026 שעה 14:33
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

אוהד הפועל חיפה שהותקף: לא אגיע לדרבי בקרוב

עצוב. גל שהגיש תלונה במשטרה אחרי שהותקף ע"י אוהדי מכבי חיפה דיבר ב"שיחת היום": "עפתי לרצפה אחרי שקיבלתי אגרוף לפנים, בעטו בי, הלכתי למיון"

|
אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה גברה אתמול (שני) 0:2 על הפועל חיפה, אך לצערנו, שוב אנחנו מתעסקים בדברים שלא קשורים לכדורגל. אוהד הפועל חיפה, גל, הגיש תלונה במשטרה בגין תקיפה לטענתו לפני משחק הדרבי אתמול. בראיון ל”שיחת היום” שיתף ברגעים הקשים שעבר.

איפה אנחנו תופסים אותך? איפה אתה כרגע?
”אני בבית, הגעתי מהמיון”.

תספר לנו מה מצבך?
”כרגע הפנים חבולות, נזק בשיניים, שטפי דם בפנים, מצב לא פשוט”.

אתה זוכר לפרטי פרטים מה קרה? איך האירוע התרחש?
”הגעתי לשער של הפועל חיפה, ואז אח שלי אמר לי שהגיע לחניה הדרומית, ליד יציע H בערך, זה ליד הדרומי, לבשתי בגדים שחורים וצעיף של הפועל חיפה, הגיעו אליי חמישה אנשים עם קפוצ’ונים של אחד הארגונים של מכבי חיפה, אחד מהם ראה שאני אוהד הפועל חיפה ושחרר לי אגרוף לפנים, עפתי לרצפה וחלק מהם בעטו בי ואז הגיעו עוברי אורח והם ברחו, אחרי זה הגיעה משטרה ומד”א ולקחו אותי משם”.

אז עשו את זה בלי התגרות ובלי כלום?
”בלי התגרות בכלל”.

הגשת תלונה אנחנו מבינים.
”הגשתי תלונה במשטרה והם הראו לי בעצמם סרטון של האירוע, ומה שסיפרתי זה מה שקרה”.

הם היו מכוסים בפנים?
”כן”.

אי אפשר היה לזהות אותם.
”אי אפשר, גם לא ידעתי לזהות אותם”.

ובאותו רגע אתה בבית חולים? או שהלכת אחר כך?
”הייתי באדרנלין והלכתי וישבתי לראות את המשחק עם כאבים, ואז לפנות בוקר הלכתי למיון”.

ובמיון שהיית עכשיו היו נזקים והיה צריך התערבות כירורגית?
”כן, בעיקר רופא שיניים ולחכות ששטפי הדם לא יהיו”.

הייתה משטרה? סדרנים? משהו?
”היה, אבל באזור שהוא בין לבין, היו שוטרים בצד אבל לקח זמן”.

בן כמה אתה?
”23”.

מה אתה עושה בחייך?
”אני נהג”.

אתה חושב שהם ארבו וחיכו שיבואו אוהד הפועל חיפה?
”אני חושב שהם חיכו, כן, זה לא מקרה אחד וקרו עוד מקרים, הם חיפשו”.

זה גם לא בטוח אירוע שיש מענה, זה עצוב, אנחנו יכולים רק להתנצל שזה מה שאתה צריך לעבור, מקווה שיהיה כמה שפחות נזק. בלילה עברת טראומה מהמקרה?
”ברור, להגיד לכם שאני אגיע שוב לדרבי? לא בטוח בקרוב לפחות”.

בדרבי הבא, שהפועל חיפה מארחת, היא צריכה להזמין אותך.
”זה לא קשור לדעתי אם אנחנו מארחים או הם”.

שידאגו ללוות אותך.
”אף אחד לא צריך לקבל ליווי”.

אתה צודק אבל אני מקווה שהם לא יגרמו אחרי החוויה הזאת שלא תלך לדרבי, שיגרמו לחוויה מתקנת, מקווה שהנהלת הפועל חיפה תדאג לך ואנחנו נהיה איתך בקשר לפני הדרבי הבא.
”תודה רבה”.

