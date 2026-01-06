יום שלישי, 06.01.2026 שעה 13:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"מגנה את השלט של קומץ אוהדי מכבי חיפה"

יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון בתגובה לשלט: "מגנה ופוגעני". ראש עיריית חיפה: "נחצה קו, אי אפשר לעבור על זה בשתיקה. ביטוי משפיל ומנרמל סקסיזם"

|
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה ניצחה אתמול (שני) בדרבי של הכרמל עם 0:2 על הפועל חיפה וצבעה את העיר בירוק, אבל לפני המשחק התקיים רגע שאותו בהתאחדות וגם בהפועל חיפה לא אהבו לראות, כששלט של הקהל הירוק הונף וגרם ללא מעט ביקורות.

מי שבחר להגיב הוא יו”ר מנהלת הליגות בכדורגל, ארז כלפון: “אני מגנה בכל תוקף את השלט המבזה והפוגעני אשר הונף על ידי קומץ מאוהדי מכבי חיפה במשחק הדרבי. אני בטוח שרוב אוהדות ואוהדי הקבוצה מזועזעים גם הם מתוכן השלט”.

עוד אמר: “פניתי הבוקר למשטרה בדרישה לבצע תחקיר ורענון אצל כל קציני המחוזות ומנהלי האירועים על מנת למנוע כניסת שלטים פוגעניים מבזים או כאלה המעודדים לאלימות. הנושא יעלה לדיון גם בדירקטוריון המנהלת שמתקיים בשבוע הבא”.

התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

עוד מי שבחר להגיב הוא ראש עיריית חיפה, יונה יהב: “אי אפשר לעבור בשתיקה על מה שראינו אמש באצטדיון סמי עופר, לא באצטדיון עירוני ולא באף מקום אחר. המיצג המבזה שם חצה קו ברור, קו של כבוד, רגישות ויחס הולם לנשים. הוא הוצג לעיני אלפי נשים, גברים וילדים, במרחב שאמור להיות בית לספורט, למשפחות ולקהילה”.

עוד רשם: “ביטוי שפוגע, משפיל או מנרמל אלימות וסקסיזם אינו חלק מהרוח החיפאית, ואינו יכול להיות חלק מתרבות הספורט בעיר. אני מצפה מהנהלת מכבי חיפה, מארגוני האוהדים ומכל הגורמים המעורבים לגנות בנחרצות את האירוע, להפיק לקחים ברורים ולוודא שמקרים כאלה לא יחזרו.

