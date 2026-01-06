גיא חדידה בספק לשבת, ואוסמן עוד לא חוזר

בעירוני טבריה ממשיכים להתכונן למשחק החשוב שלהם (שבת, 18:30, אצטדיון בראל) מול הפועל פתח תקווה. במטרה להשיג ניצחון שני ברציפות בפעם השנייה העונה.

מהמשחק ייעדר בוודאות מוחמד אוסמן, שאתמול נבחרת ניגריה שלו הביסה 0:4 את מוזמביק בשלב שמינית הגמר והעפילה לשלב רבע הגמר, שייערך ביום שבת. לכן אוסמן, שאגב, כלל לא נרשם בסגל למשחקים, אלא נמצא עם הנבחרת לגיבוי בלבד, עדיין לא חוזר לארץ.

הקפטן גיא חדידה הוחלף בניצחון מול מכבי נתניה (0:4) במחזור האחרון, לאחר שחש כאב בשריר הירך האחורי. חדידה לא התאמן אתמול והיום ועד מחר צפויה להתברר חומרת הפציעה. הוא כמובן בספק למשחק בשבת.