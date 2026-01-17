"אשמח לעזור ולתרום מהידע שלי לדור הבא"

השחיין הישראלי בעל ההישג הגדול ביותר במשחקים האולימפיים, מתן רודיטי, שם את המשקפת והכובע בצד. האיש שהגיע למקום הרביעי באולימפיאדת טוקיו 2020 במשחה המים הפתוחים ל-10 ק”מ התייצב לאחרונה מול המיקרופונים והודיע במבט נרגש ובקול חנוק: “אני פורש”.

בגיל 27, רודיטי החליט כי הגיעה העת להתקדם הלאה. השחיין, שעליו מבוסס כל ענף המים הפתוחים בישראל, הצליח להגיע לרמות הגבוהות ביותר. עוד לפני שהודיע על מסיבת העיתונאים, הוא הביט בקריטריון לאולימפיאדת לוס אנג’לס 2028 והתלבט האם הוא עוד רוצה להגיע לשם, אבל לאחרונה הוא הרגיש שהוא כבר לא מסוגל יותר להתחרות ולהתאמן.

עוד לפני קריירת השחייה, הוא היה מתנה עבור משפחתו, שהחליטה להביא ילד נוסף לעולם לאחר שאחיו יוסי ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 24. הוריו כבר היו בגיל מבוגר יחסית, וכשהוא הגיע לעולם הם קראו לו מתן, זאת משום שהרגישו שקיבלו מתנה מאלוהים שהצילה אותם מהטרגדיה המשפחתית.

מתן רודיטי ויעל ארד (חגי מיכאלי)

מתן רודיטי היה שחיין על. כזה שאהב את משחי המים הפתוחים וניהל אותם ביד רמה. תוך כדי השחייה, הוא ידע לחשב מי עשוי לעקוף את מי, איפה כל אחד ממוקם ומה הוא מסוגל לעשות. שחיין שידע בדיוק מה קורה ממבט על, בזמן שהוא בכלל בשיא התחרות בתוך המים.

רודיטי היה שוחה כאילו יש לו מחשב בראש, ועכשיו הוא גם בדרך לסיים תואר במדעי המחשב ולעבוד בהייטק. לרגל סיום הקריירה, רודיטי דיבר בראיון ל-ONE על ההחלטה לפרוש, ההישגים, האופי והרצון לתרום לענף השחייה במים הפתוחים גם בעתיד.

מתן רודיטי (איגוד השחייה)

מתן, איך הרגשת כשהגעת ליום בו הודעת על הפרישה?

”וואו, זה היה מאוד מרגש. זה לא פשוט להיפרד ממשהו שעשיתי כל החיים שלי, אז זה היה חתיכת ציון דרך בקריירה שלי”.

אתה רק בן 27, יש שיאמרו שיכולת להופיע פעם נוספת במשחקים האולימפיים הקרובים. למה פרשת בעצם?

“לאחרונה חשבתי על זה עם עצמי. אומנם עדיין יש בי את הרעב להתחרות, אבל ידעתי שבאימונים אם אני לא אתן את כל כולי לא אוכל להצליח. כשהסתכלתי על המשחקים האולימפיים הבאים, הבנתי שזה יקרה רק בעוד שנתיים ושמונה חודשים, שזה עוד הרבה זמן. אני לא יודע אם עוד אהיה בשיא עד אז, ואני מעדיף בגיל הזה כבר להתמקד בתחומים אחרים בחיים”.

המקום הרביעי באולימפיאדת טוקיו, במבט לאחור, היה רגע משמח עבורך או רגע של פספוס מדליה?

“הייתי מאוד שמח מזה. לא יכולתי להוריד את החיוך מהפנים במשך תקופה ארוכה אחרי ההישג הזה. האמת שלא חשבתי בכלל על העניין של המדליה או לא, כי רק ציפיתי להיות פשוט בטופ 8, ובשבילי המקום הרביעי היה מעבר למה שחשבתי שאוכל להשיג במשחקים האולימפיים בטוקיו, כך שהייתי מאוד שמח מהמקום הזה”.

מתן רודיטי (איגוד השחייה)

אתה מרגיש שלם כשאתה פורש עכשיו?

“אני מרגיש שלם אחרי הקריירה שעשיתי, כן. מאוד רציתי להגיע להישג גבוה יותר באולימפיאדת פאריס 2024, שם כיוונתי לטופ 5 וידעתי שאני מסוגל לעשות את זה, אבל זה לא קרה. קודם לכן, שברתי את הרגל ממש קרוב לאליפות העולם שהייתה לפני המשחקים האולימפיים וכשסיימתי שם בכל זאת במקום העשירי עם הופעה חזקה, ידעתי שאני מסוגל לסיים בין המובילים בפאריס, אבל בסוף זה לא היה ממש כמו שציפיתי וזה אולי גם בגלל התנאים המיוחדים שהיו בפאריס עם המשחה בנהר הסיין. בכל אופן, אני מאוד שלם עם מה שעשיתי, גם אם רציתי להשיג יותר בתחרויות מסוימות. כנראה שככה זה, תמיד ספורטאי רוצה יותר וזה בסדר”.

היית סוג של ‘מגדלור’ בענף המים הפתוחים מבחינה הישגית. היום, כשאתה עוזב אותו, האם לדעתך קם לך יורש?

“יש בנוער הרבה פוטנציאל וצריך לראות מה יקרה שם בשנים הקרובות. אני אשמח לעזור ולתרום להם מהידע שלי לדור הבא״.

מתן רודיטי (רדאד ג'בארה)

דיברת עם איגוד השחייה על זה?

“לא דיברתי על זה באופן רציני, אבל הרעיון עלה. נראה בעתיד מה יהיה, אני מעמיד את עצמי לרשות האיגוד מתי שיצטרכו בשמחה”.

במסיבת העיתונאים ירדו לך דמעות כשדיברת על המשפחה וההורים שליוו אותך לאורך כל השנים. עד כמה הם היו חלק משמעותי מהקריירה שלך?

“זה היה משהו מאוד חשוב מבחינתי להודות להם. אני אסיר תודה על כל השנים, על כך שגידלו אותי והיו איתי לאורך הדרך. זה היה רגע מאוד אמוציונלי”.

הוריו של מתן רודיטי, דומעים במסיבת העיתונאים (חגי מיכאלי)

במהלך הקריירה שלך, לא היית ספורטאי מוחצן. אביך שמואל הגיע מהכדורגל ותמיד אמר שאם היית כדורגלן אולי היית מקבל יותר חשיפה.

“כן, אני פחות מוחצן, אולי אפילו ההפך מזה. ריאלית, הכדורגל מקבל יותר סיקור, זה כל העניין. אני מסתכל על עצמי ועל ההישגים שלי וזה מה שחשוב מבחינתי”.

הסיפור שלך הוא יוצא דופן, היית הגאווה של המשפחה במשך שנים. יחד עם זאת, לא דיברת על הטרגדיה הזאת אף פעם. למה?

“זה כמובן חלק ממני, אבל אף פעם לא נגעתי בקטע הזה כי הוא יותר של ההורים שלי ופחות שלי”.

מתן רודיטי (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

תמיד אמרו שאתה עובד כמו מחשב במים, אז לא פעם שהלכת ללמוד מדעי המחשב. זו הקריירה הבאה?

”כן, החשיבה שלי תמיד הייתה כזאת שמתאימה לתחום מדעי המחשב כנראה, גם במים. אני אסיים את התואר בקיץ הקרוב. ואולי אפילו אמצא עבודה עוד לפני. מקווה שיהיה לי את אותו העניין והריגוש של השחייה גם בתפקיד הבא שלי”.