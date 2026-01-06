הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"

השחקנים נגד זיו אריה, בלגן השלט של אוהדי מכבי חיפה בדרבי וקבוצת ליגת העל שרוצה להחליף מאמן: כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורט

התוכנית של ONE משודרת מדי יום מראשון עד חמישי בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומשודרת גם כעת.