ריינה ניסתה שוב לצרף את אלי לוי, המאמן סירב

בבני ריינה כבר ביצעו העונה חילופי מאמנים, כאשר סלובדאן דראפיץ’ הוחלף באדהם האדיה, אך בקבוצה, שמדורגת במקום האחרון בליגת העל עם 7 נקודות בלבד, לא השלימו עם המצב.

בימים האחרונים פנתה הקבוצה פעם נוספת לאלי לוי, מאמנה של בני יהודה. זו אינה הפעם הראשונה שבה בני ריינה מנסה לצרף את לוי, שהחל את העונה בהפועל כפר שלם ולאחר מכן עבר לבני יהודה משכונת התקווה.

על פי גורמים המעורים בפרטים, בבני ריינה הפעילו בימים האחרונים לחץ משמעותי על המאמן והציעו לו חוזה עד תום העונה הבאה, אך לוי השיב בשלילה.

בנוסף לכך, לוי קיבל שיחת טלפון מבכיר בכדורגל הישראלי, שהתבקש על ידי הנהלת ריינה לנסות ולשכנעו להגיע ולאמן את הקבוצה. גם ניסיון זה לא צלח.

גורמים בסביבת בני יהודה מספרים כי לוי הבהיר בצורה חד משמעית: “אני לא עוזב ונשאר בבני יהודה”.