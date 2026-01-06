יום שלישי, 06.01.2026 שעה 13:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

ריינה ניסתה שוב לצרף את אלי לוי, המאמן סירב

הקבוצה מתחתית הליגה פנתה למאמן בני יהודה והציעה לו חוזה עד תום העונה הבאה. גם שיחה עם בכיר בכדורגל הישראלי שנשלח ע"י בסול לא שינתה את עמדתו

|
אלי לוי (ראובן שוורץ)
אלי לוי (ראובן שוורץ)

בבני ריינה כבר ביצעו העונה חילופי מאמנים, כאשר סלובדאן דראפיץ’ הוחלף באדהם האדיה, אך בקבוצה, שמדורגת במקום האחרון בליגת העל עם 7 נקודות בלבד, לא השלימו עם המצב.

בימים האחרונים פנתה הקבוצה פעם נוספת לאלי לוי, מאמנה של בני יהודה. זו אינה הפעם הראשונה שבה בני ריינה מנסה לצרף את לוי, שהחל את העונה בהפועל כפר שלם ולאחר מכן עבר לבני יהודה משכונת התקווה.

על פי גורמים המעורים בפרטים, בבני ריינה הפעילו בימים האחרונים לחץ משמעותי על המאמן והציעו לו חוזה עד תום העונה הבאה, אך לוי השיב בשלילה.

בנוסף לכך, לוי קיבל שיחת טלפון מבכיר בכדורגל הישראלי, שהתבקש על ידי הנהלת ריינה לנסות ולשכנעו להגיע ולאמן את הקבוצה. גם ניסיון זה לא צלח.

גורמים בסביבת בני יהודה מספרים כי לוי הבהיר בצורה חד משמעית: “אני לא עוזב ונשאר בבני יהודה”.

