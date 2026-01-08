מהעונה הבאה: ליגת העל לא תשוחק בסילבסטר

בשנים האחרונות נהגה מנהלת הליגות בכדורגל לקיים מחזור ליגה באמצע השבוע של סוף השנה האזרחית, כולל משחקים שנערכו ב-31 בדצמבר, ליל הסילבסטר. אולם החל מהעונה הבאה, מדיניות זו תופסק.

יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון, הורה כי לא יתקיימו עוד משחקי ליגה בתאריך האחרון של השנה. ההחלטה התקבלה ממספר סיבות מרכזיות, ובראשן הקושי המשמעותי בגיוס סדרנים וכוחות אבטחה ביום המאופיין בריבוי אירועי סוף שנה, מסיבות וחגיגות. בנוסף, הביקוש הגבוה גורם לעלייה חדה בעלויות האבטחה.

המצב אף הוביל להתערבות מצד המשטרה: המשחק בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב, שהיה אמור להתקיים ב-31 בדצמבר בשבוע שעבר, הוזז ליום חמישי, 1 בינואר 2026, לבקשת גורמי האכיפה.

ארז כלפון (חגי מיכאלי)

שיקול נוסף בהחלטה נוגע לשחקנים הזרים, עבורם ליל הסילבסטר הוא מועד חשוב מבחינה תרבותית ואישית. במנהלת החליטו לבוא לקראתם ולאפשר להם לציין את היום ללא מחויבות מקצועית.

יש לציין כי מבחינת המנהלת, כל מועד פנוי לקיום משחקים הוא בעל חשיבות, בשל ריבוי חגים ואילוצים לאורך העונה. לכן, ההחלטה לא התקבלה בקלות בקרב אנשי המנהלת. עם זאת, מבחינתו של כלפון, מדובר בנוהל חדש וברור שהועבר ליישום.

אגב, בשנת 2026 חל התאריך 31 בדצמבר ביום חמישי, כך שלא מן הנמנע שבכל מקרה לא היו משובצים משחקים ביום זה.