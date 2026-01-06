"אבדיה יכול לקבל חוזה של רבע מיליארד דולר"

דני אבדיה ממשיך להדהים גם אותנו וגם את כל העולם מידי לילה עם הופעות בלתי נשכחות, ונראה שהדרך שלו לעשות היסטוריה ולהשתתף במשחק האולסטאר סלולה מתמיד. אחרי עוד לילה (בין שני לשלישי) מבריק של הפורוורד, עידן לוצקי מפודקאסט “עושים NBA” עלה לדבר על התופעה הזו שנקראת דני אבדיה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

זה לא מובן מאליו מה שקורה איתו העונה.

”לגמרי, גם בארה”ב לא לוקחים מובן מאליו. צריך להצביע לו לאולסטאר, וגם שם מדברים שאם הוא לא יהיה אז זו שערורייה, רואים מה הוא עושה ובמשחקים, פורטלנד עם רצף ניצחונות ודני עושה את זה יחסית בקבוצה שאם הוא לא היה שם, אני לא יודע אם הם עוקפים את הפועל י-ם, הפועל ת”א או מכבי בליגת ווינר סל”.

קראתי שהשיח זה שהוא באולסטאר או מרקנאן, הוא בספרה אחרת.

”לגמרי, גם בנבחרות אנחנו זוכרים שמרקנאן פרץ שם בטורניר ונהיה כוכב, גם לדני זה קרה והוא חזר טוב יותר. אי אפשר להשוות בין הקבוצות, פורטלנד לעומת יוטה, אם אמרנו שהמאבק ביניהם אז אין ספק שלדני יש מקום באולסטאר. לדעתי זה סיפור קטן כעת, הסיפורים הגדולים יגיעו בהמשך, כי אחרי האולסטאר הרבה מדברים שהוא ראוי להיות אצל אחד מה-15 הטובים בליגה בסיום העונה, זה משפיע הרבה גם אם הוא ישחק מעל ל-64 משחקים, יש כמה שחקנים שלא יהיו שם ולא יגיעו ל-64 משחקים. אם דני מגיע לשם אז מבחינת הספורט הישראלי ושחקן שמצליח, יש לנו כמובן אלופי עולם, אבל לא קרה לנו דבר כזה, יהיו כותרות מטורפות, להיות חלק מה-15 הטובים, הוא יהיה זכאי למשכורת גם שלא ציפינו שישראלי יכול, רבע מילארד לכמה שנים”.

דני אבדיה (רויטרס)

הוא יהיה זכאי לחוזה מקס.

”כן, ואתה יכול להיכנס לחוזה סופר מקס כדי לצ’פר את השחקנים הטובים, ודני בדרך לזה עוד שנתיים, לחוזה שלא הכרנו”.

וגם השחקן המשתפר, גם שם הוא מוביל.

”שם הוא מקום ראשון, גם בסוכנויות ההימורים והאתרים, האלה שמתמודדים איתו יורדים ועולים, המאבק יהיה עם שחקן ממילווקי מטאס בוזליס ולדני היו מספרים סבבה ועכשיו מדהימים, רמת השליטה של דני לעומת האחרים זה בלתי ניתן להשוואה וזה מה שנותן לו את הרוב, זה יכול להיות עונה היסטורית ויכול להיות הרבה יותר גדול”.