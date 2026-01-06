יום שלישי, 06.01.2026 שעה 15:01
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3595-381632דטרויט פיסטונס
68%3408-368131בוסטון סלטיקס
60%3447-354530ניו יורק ניקס
60%3487-355530פילדלפיה 76'
56%3635-367732טורונטו ראפטורס
55%3647-373531מיאמי היט
55%3856-391833קליבלנד קאבלירס
50%3496-349330אורלנדו מג'יק
50%3860-377232שיקגו בולס
44%4079-403234אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
38%3725-371232שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
27%3709-341330וושינגטון וויזארדס
16%3878-355132אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3345-372731אוקלהומה ת'אנדר
69%3797-399332דנבר נאגטס
69%3213-347729יוסטון רוקטס
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
66%3692-382532מינסוטה טימברוולבס
64%3285-325228לוס אנג'לס לייקרס
58%3491-357931פיניקס סאנס
55%3737-381333גולדן סטייט ווריורס
45%3939-387033פורטלנד בלייזרס
39%3638-358431ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
35%3928-375331יוטה ג'אז
35%3499-344031לוס אנג'לס קליפרס
25%3905-354032סקרמנטו קינגס
24%4061-379033ניו אורלינס פליקנס

"אבדיה יכול לקבל חוזה של רבע מיליארד דולר"

עידן לוצקי דיבר על הפנומן הישראלי ב"שיחת היום": "האולסטאר זה אפילו סיפור קטן, הסיפורים הגדולים יגיעו בהמשך, זה היסטורי". וגם: חמישיות העונה

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה ממשיך להדהים גם אותנו וגם את כל העולם מידי לילה עם הופעות בלתי נשכחות, ונראה שהדרך שלו לעשות היסטוריה ולהשתתף במשחק האולסטאר סלולה מתמיד. אחרי עוד לילה (בין שני לשלישי) מבריק של הפורוורד, עידן לוצקי מפודקאסט “עושים NBA” עלה לדבר על התופעה הזו שנקראת דני אבדיה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

זה לא מובן מאליו מה שקורה איתו העונה.
”לגמרי, גם בארה”ב לא לוקחים מובן מאליו. צריך להצביע לו לאולסטאר, וגם שם מדברים שאם הוא לא יהיה אז זו שערורייה, רואים מה הוא עושה ובמשחקים, פורטלנד עם רצף ניצחונות ודני עושה את זה יחסית בקבוצה שאם הוא לא היה שם, אני לא יודע אם הם עוקפים את הפועל י-ם, הפועל ת”א או מכבי בליגת ווינר סל”.

קראתי שהשיח זה שהוא באולסטאר או מרקנאן, הוא בספרה אחרת.
”לגמרי, גם בנבחרות אנחנו זוכרים שמרקנאן פרץ שם בטורניר ונהיה כוכב, גם לדני זה קרה והוא חזר טוב יותר. אי אפשר להשוות בין הקבוצות, פורטלנד לעומת יוטה, אם אמרנו שהמאבק ביניהם אז אין ספק שלדני יש מקום באולסטאר. לדעתי זה סיפור קטן כעת, הסיפורים הגדולים יגיעו בהמשך, כי אחרי האולסטאר הרבה מדברים שהוא ראוי להיות אצל אחד מה-15 הטובים בליגה בסיום העונה, זה משפיע הרבה גם אם הוא ישחק מעל ל-64 משחקים, יש כמה שחקנים שלא יהיו שם ולא יגיעו ל-64 משחקים. אם דני מגיע לשם אז מבחינת הספורט הישראלי ושחקן שמצליח, יש לנו כמובן אלופי עולם, אבל לא קרה לנו דבר כזה, יהיו כותרות מטורפות, להיות חלק מה-15 הטובים, הוא יהיה זכאי למשכורת גם שלא ציפינו שישראלי יכול, רבע מילארד לכמה שנים”.

דני אבדיה (רויטרס)

הוא יהיה זכאי לחוזה מקס.
”כן, ואתה יכול להיכנס לחוזה סופר מקס כדי לצ’פר את השחקנים הטובים, ודני בדרך לזה עוד שנתיים, לחוזה שלא הכרנו”.

וגם השחקן המשתפר, גם שם הוא מוביל.
”שם הוא מקום ראשון, גם בסוכנויות ההימורים והאתרים, האלה שמתמודדים איתו יורדים ועולים, המאבק יהיה עם שחקן ממילווקי מטאס בוזליס ולדני היו מספרים סבבה ועכשיו מדהימים, רמת השליטה של דני לעומת האחרים זה בלתי ניתן להשוואה וזה מה שנותן לו את הרוב, זה יכול להיות עונה היסטורית ויכול להיות הרבה יותר גדול”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
