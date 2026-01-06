יום שלישי, 06.01.2026 שעה 15:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"מכבי חיפה פרסומת לכדור שינה, התביישתי מהשלט"

איציק אהרונוביץ ל"שיחת היום": "העונה של חיפה קטסטרופה, נראה מה יהיה נגד הפועל באר שבע. השלט? האוהדים שלהם טובים, למה להרוס לעצמם? התביישתי"

|
דולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)
דולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)

בדרבי בעונה שעברה זה נגמר ב-1:5 מהדהד להפועל חיפה ובסיבוב הראשון בליגה העונה זה נגמר עם 1:1. ברק בכר לא היה ב-1:1, אבל לגמרי היה ב-5:1 ואתמול (שני) מכבי חיפה איתו נקמה ספורטיבית עם 0:2 חד וחלק כדי לצבוע את הכרמל בירוק. לאחר המשחק, מי שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא איציק אהרונוביץ.

שלחת ווינר אתמול? אני יודע שאתה שולח הרבה, צדקת בהרבה.
”אני לא שולח על מכבי חיפה אף פעם, אני אוהב יותר כדורסל”.

הייתה פגיעה ב-100 אחוז אתמול.
”נו מה נעשה, קורה. לתפוס כשאתה לא מרוויח כסף זה לא חוכמה”.

אם מישהו מהצופים הלך איתך אתמול אז הרוויח.
”זה קורה לי כשאני אומר מה מכבי חיפה תעשה ולרוב מרוויחים כסף. אבל מה עם הטיקי טאקה של מכבי חיפה? אולי התכוונו לפאקה פאקה. אתה ראית טיקי טאקה? איפה ראית? אני כתבתי שזו פרסומת לכדורי שינה, יש למכבי חיפה עונה קטסטרופה וזו לא הייתה יריבה אתמול, מאז ההרחקה לא הייתה קבוצה ושלא נדבר על הגביע, אז מה מתלהבים ממכבי חיפה? אין מה להתלהב וזה בושה וחרפה איך שנראו אתמול, כאילו לא שייכים למשחק, סטיוארט לא יודע לעבור עמוד חשמל, אוחנה כלום שום דבר, קאני אמרו שפצוע, עם איך ששיחק נראה שכן. אני רוצה לראות את מכבי חיפה נגד ב”ש ואז נראה”.

יצאה הודעה של המנהלת לגבי השלט מה דעתכם על השלט?
”זה בושה לגמרי, אוהדי מכבי חיפה הכי טובים שיש, למה להרוס לעצמם? אני התביישתי בתור אבא לנכדים וילדים, מה זה צריך להיות?”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
