"מכבי חיפה פרסומת לכדור שינה, התביישתי מהשלט"

בדרבי בעונה שעברה זה נגמר ב-1:5 מהדהד להפועל חיפה ובסיבוב הראשון בליגה העונה זה נגמר עם 1:1. ברק בכר לא היה ב-1:1, אבל לגמרי היה ב-5:1 ואתמול (שני) מכבי חיפה איתו נקמה ספורטיבית עם 0:2 חד וחלק כדי לצבוע את הכרמל בירוק. לאחר המשחק, מי שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא איציק אהרונוביץ.

שלחת ווינר אתמול? אני יודע שאתה שולח הרבה, צדקת בהרבה.

”אני לא שולח על מכבי חיפה אף פעם, אני אוהב יותר כדורסל”.

הייתה פגיעה ב-100 אחוז אתמול.

”נו מה נעשה, קורה. לתפוס כשאתה לא מרוויח כסף זה לא חוכמה”.

אם מישהו מהצופים הלך איתך אתמול אז הרוויח.

”זה קורה לי כשאני אומר מה מכבי חיפה תעשה ולרוב מרוויחים כסף. אבל מה עם הטיקי טאקה של מכבי חיפה? אולי התכוונו לפאקה פאקה. אתה ראית טיקי טאקה? איפה ראית? אני כתבתי שזו פרסומת לכדורי שינה, יש למכבי חיפה עונה קטסטרופה וזו לא הייתה יריבה אתמול, מאז ההרחקה לא הייתה קבוצה ושלא נדבר על הגביע, אז מה מתלהבים ממכבי חיפה? אין מה להתלהב וזה בושה וחרפה איך שנראו אתמול, כאילו לא שייכים למשחק, סטיוארט לא יודע לעבור עמוד חשמל, אוחנה כלום שום דבר, קאני אמרו שפצוע, עם איך ששיחק נראה שכן. אני רוצה לראות את מכבי חיפה נגד ב”ש ואז נראה”.

יצאה הודעה של המנהלת לגבי השלט מה דעתכם על השלט?

”זה בושה לגמרי, אוהדי מכבי חיפה הכי טובים שיש, למה להרוס לעצמם? אני התביישתי בתור אבא לנכדים וילדים, מה זה צריך להיות?”.