"קשר מצוין עם פליק": גורצקה יחתום בברצלונה?

לאון גורצקה נכנס לרשימת המועמדים של ברצלונה. הקשר הגרמני מסיים את חוזהו בסוף העונה ואין לו כל כוונה לחדש אותו בבאיירן מינכן, לאחר שאיבד חלק מהמעמד שלו, אף על פי ששיחק ב-23 משחקים העונה. במועדון הקטלוני עוקבים אחר מצבו, ביוזמת האנזי פליק, והשחקן עצמו מעדיף באופן מובהק לחתום החל מחודש יוני בברצלונה, כדי להתאחד מחדש עם מאמנו לשעבר, עמו הוא מחזיק בקשר אישי מצוין.

גורצקה, בשלב זה, לא רצה להיכנס למשא ומתן על חידוש חוזהו ומעדיף להמתין לסיום העונה כדי לבחור יעד חדש או להישאר בבאיירן. לפי 'סקיי גרמניה', לשחקן כבר מונחת על השולחן הצעה טובה מנאפולי, ומספר מועדונים מהפרמייר ליג יצרו עמו קשר, אך הוא הקפיא את כל השיחות וממתין לראות מה יתפתח מול ברצלונה. הקשר הבין-לאומי היה אחד השחקנים המרכזיים בבאיירן של פליק, ושאיפתו היא לשחק בליגה הספרדית.

ברצלונה תמיד עוקבת מקרוב אחרי שוק השחקנים החופשיים, אך נכון לעכשיו החתמת קשר מרכזי אינה נמצאת בראש סדר העדיפויות שלה. המועדון מתכנן לצרף בלם, רצוי בפרופיל שמאלי, שחקן כנף שמאלי, בכפוף להכרעה לגבי עתידו של מרקוס רשפורד, וחלוץ מרכזי, בתנאי שרוברט לבנדובסקי יסיים חוזה ולא תוצע לו הארכה לעונה נוספת.

יכול להגיע, אבל האם צריכים אותו? לאון גורצקה (רויטרס)

עם זאת, לא נשללת אפשרות לעזיבה כלשהי במרכז השדה, אם תתקבל הצעה משמעותית על שחקן שאינו חלק קבוע מההרכב הראשון. בקיץ האחרון היו לא מעט ספקולציות סביב עזיבה אפשרית של מארק קסאדו, ויהיה מעניין לראות כיצד תסתיים העונה, מאחר ושחקן הבית איבד בהדרגה ממעמדו בקבוצה. אם אכן תתקבל החלטה למכור, מהלך שעשוי להיות נחוץ לצורך פעילות בשוק ההעברות, האפשרות לצרף את גורצקה ללא עלות עשויה להפוך לרלוונטית יותר.

פליק עוקב בקביעות אחרי השוק הגרמני, ובעבר כבר התעניינה ברצלונה בבלם ג’ונתן טה וגם ביררה לגבי אלכס גרימאלדו, שממשיך להצטיין בבאייר לברקוזן. המאמן מעודכן היטב, ומכיר לעומק את מצבם של שחקני הבונדסליגה. במקרה של גורצקה, הוא יודע בדיוק מהי התרומה שהוא יכול להעניק, גם אם יהיה מדובר בתפקיד משני יותר בתוך הסגל.