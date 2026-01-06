רבע 3, 09:07: הפועל ת"א - דובאי 41:38

המחזור ה-20 של היורוליג נמשך בשעה זו, כשהפועל תל אביב מארחת את דובאי. החבורה של דימיטריס איטודיס מגיעה אחרי שבוע כואב במיוחד, עם הפסדים לז’לגיריס, במשחק הראשון של הקבוצה ביד אליהו מאז חזרו המשחקים ארצה, ולהפועל ירושלים בשחזור גמר גביע ווינר, בליגה, גם כן בבית.

האדומים מגיעים למשחק לאחר שאיבדו את מקומם בפסגת המפעל הבכיר ביבשת, וגם במסגרת המקומית. הקבוצה תנסה למנוע משבר ולשפר את הרושם שנוצר ביד אליהו. האדומים ינסו לשפר את משחק ההגנה שלהם כשספגו בשני המשחקים האחרונים יותר מ-90 נקודות.

מן העבר השני, הקבוצה מהאמירויות רושמת עונת בכורה לא רעה בכלל ביורוליג, כשהיא ניצבת כפסע ממקום בפליי-אין עם מאזן 10:9. במחזור האחרון הפסידה לריאל מדריד לאחר מחצית שנייה נוראית עבור החבורה מאסיה שהסתיימה ב-63:35 לרעתם.

שתי הקבוצות נפגשו רק פעם אחת בהיסטוריה, זה קרה במסגרת המחזור התשיעי של העונה הנוכחית, אז הפועל תל אביב יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 97:109, אלייז’ה בראיינט הצטיין עם 25 נקודות, כשמנגד דוויין בייקון קלע 36 נקודות משלו.

רבע ראשון: 17:24 לדובאי

חמישיית הפועל ת”א: ג׳ונתן מוטלי, אלייז׳ה ברייאנט, קולין מלקולם, ואסיליה מיציץ׳, דן אוטרו.

חמישיית דובאי: דווין בייקון, אוודו עבאס, מפיודו קבנגלה, מקינלי רייט, פיליפ פטרושב.

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

עופר ינאי (רועי כפיר)

דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

שחקני דובאי (רועי כפיר)

# 10:00-5:00: האדומים פתחו חזק עם נקודות של ברייאנט ושלשה של מיציץ׳, פטרושב הוביל את האורחת והפך. עבאס קלע מהשלוש והעניק יתרון ארבע לדובאי, מיציץ׳ צימק.

ואסיליה מיציץ׳ (רועי כפיר)

# 5:00-0:00: קבנגלה קלע, בראיינט צימק מנגד ופטרושב דייק מהשלוש בדרך לחמש הפרש לדובאי. אודיאסה צימק, אך עוד שלשה, הפעם של בייקון, הגדילה לשש הפרש, שגדל לשבע עד סיום הרבע.

ג׳ונתן מוטלי (רועי כפיר)

רבע שני: 36:41 לדובאי

# 10:00-5:00: בלייקני פתח את הרבע השני עם ארבע נקודות רצופות, ג׳ונס קלע גם הוא וההפרש ירד לנקודה. אנדרסון קלע שלשה מנגד. בלייקני השיב עם אחת משלו והפועל חזרה למשחק.

דן אוטורו (רועי כפיר)

# 5:00-0:00: אברמוביץ׳ החזיר את יתרון החמש נקודות לדובאי, רייט העלה לשבע, אוטרו ומדר הורידו לשלוש הפרש. אברמוביץ׳ קלע שוב והקבוצות ירדו להפסקה כשדובאי ביתרון חמש.