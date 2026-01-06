יום שלישי, 06.01.2026 שעה 22:14
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
42%1740-169719מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1663-150619ליון וילרבאן18
32%1764-172019פאריס19
32%1690-152819פרטיזן בלגרד20

רבע 3, 09:07: הפועל ת"א - דובאי 41:38

יורוליג, מחזור 20: משחק צמוד ומאוזן בפתיחה, כשהאורחת ביתרון קל. בלייקני ומיציץ׳ בולטים אצל האדומים, פטרושב ובייקון מנגד. מי תנצח בסיום?

|
אלייז׳ה ברייאנט (רועי כפיר)
אלייז׳ה ברייאנט (רועי כפיר)

המחזור ה-20 של היורוליג נמשך בשעה זו, כשהפועל תל אביב מארחת את דובאי. החבורה של דימיטריס איטודיס מגיעה אחרי שבוע כואב במיוחד, עם הפסדים לז’לגיריס, במשחק הראשון של הקבוצה ביד אליהו מאז חזרו המשחקים ארצה, ולהפועל ירושלים בשחזור גמר גביע ווינר, בליגה, גם כן בבית.

האדומים מגיעים למשחק לאחר שאיבדו את מקומם בפסגת המפעל הבכיר ביבשת, וגם במסגרת המקומית. הקבוצה תנסה למנוע משבר ולשפר את הרושם שנוצר ביד אליהו. האדומים ינסו לשפר את משחק ההגנה שלהם כשספגו בשני המשחקים האחרונים יותר מ-90 נקודות.

מן העבר השני, הקבוצה מהאמירויות רושמת עונת בכורה לא רעה בכלל ביורוליג, כשהיא ניצבת כפסע ממקום בפליי-אין עם מאזן 10:9. במחזור האחרון הפסידה לריאל מדריד לאחר מחצית שנייה נוראית עבור החבורה מאסיה שהסתיימה ב-63:35 לרעתם.

שתי הקבוצות נפגשו רק פעם אחת בהיסטוריה, זה קרה במסגרת המחזור התשיעי של העונה הנוכחית, אז הפועל תל אביב יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 97:109, אלייז’ה בראיינט הצטיין עם 25 נקודות, כשמנגד דוויין בייקון קלע 36 נקודות משלו.

רבע ראשון: 17:24 לדובאי

חמישיית הפועל ת”א: ג׳ונתן מוטלי, אלייז׳ה ברייאנט, קולין מלקולם, ואסיליה מיציץ׳, דן אוטרו.

חמישיית דובאי: דווין בייקון, אוודו עבאס, מפיודו קבנגלה, מקינלי רייט, פיליפ פטרושב.

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)עופר ינאי (רועי כפיר)
דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני דובאי (רועי כפיר)שחקני דובאי (רועי כפיר)

# 10:00-5:00: האדומים פתחו חזק עם נקודות של ברייאנט ושלשה של מיציץ׳, פטרושב הוביל את האורחת והפך. עבאס קלע מהשלוש והעניק יתרון ארבע לדובאי, מיציץ׳ צימק.

ואסיליה מיציץ׳ (רועי כפיר)ואסיליה מיציץ׳ (רועי כפיר)

# 5:00-0:00: קבנגלה קלע, בראיינט צימק מנגד ופטרושב דייק מהשלוש בדרך לחמש הפרש לדובאי. אודיאסה צימק, אך עוד שלשה, הפעם של בייקון, הגדילה לשש הפרש, שגדל לשבע עד סיום הרבע.

ג׳ונתן מוטלי (רועי כפיר)ג׳ונתן מוטלי (רועי כפיר)

רבע שני: 36:41 לדובאי

 # 10:00-5:00: בלייקני פתח את הרבע השני עם ארבע נקודות רצופות, ג׳ונס קלע גם הוא וההפרש ירד לנקודה. אנדרסון קלע שלשה מנגד. בלייקני השיב עם אחת משלו והפועל חזרה למשחק.

דן אוטורו (רועי כפיר)דן אוטורו (רועי כפיר)

# 5:00-0:00: אברמוביץ׳ החזיר את יתרון החמש נקודות לדובאי, רייט העלה לשבע, אוטרו ומדר הורידו לשלוש הפרש. אברמוביץ׳ קלע שוב והקבוצות ירדו להפסקה כשדובאי ביתרון חמש.

אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
