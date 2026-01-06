יום שלישי, 06.01.2026 שעה 13:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

גדראני, אזולאי ומדמון: הצביעו ל-Winner המחזור

בלם בית"ר ירושלים, קשר מכבי חיפה וחלוץ מכבי ת"א מועמדים לתואר השחקן המצטיין של המחזור ה-17 בליגה, כמו גם ונטורה, גולאני ורועי דוד. הצביעו

|
מי יהיה ה-Winner של המחזור? (צור חלפון - גרפיקה)
מי יהיה ה-Winner של המחזור? (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור ה-17 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים נהדרים. כעת, לפני שהמחזור ה-18 ייצא לדרך בסוף השבוע הקרוב, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

איתן אזולאי

הקשר היה מצוין, שלט במרכז בהיעדרו של עלי מוחמד וכבש את השער הראשון ב-0:2 של מכבי חיפה בדרבי על הפועל חיפה בבעיטה נהדרת מרחוק, מה שהיה השער שפתח את הסכר.

רועי דוד

הפועל פתח תקווה פתחה בבליץ אדיר את המשחק מול בני ריינה בשבת, שהסתיים בסופו של דבר ב-1:4 לטובתה. כבר לאחר 20 דקות היא הובילה 0:3, כשהקשר בישל את הראשון לשביט מזל והוסיף צמד משלו.

לוקאס ונטורה

הקשר האחורי הטוב בישראל הוכיח שוב למה הוא כל כך חשוב להפועל באר שבע, כששלט במרכז, היה נהדר ואף הוסיף בישול ב-0:5 המוחץ של קבוצתו של רן קוז’וק על בני סכנין בדוחא.

אלעד מדמון

החלוץ, שקיבל צ’אנס בהרכב אחרי כמה משחקים בהם פחות קיבל את הקרדיט, החזיר לז’רקו לאזטיץ’ עם שער ובישול ב-1:3 על הפועל ירושלים ואף גרם למאמן להודות: “זה היה המשחק הטוב ביותר של מדמון מאז שהגיע למכבי תל אביב”.

לוקה גדראני

המבוגר האחראי בהגנה של בית”ר ירושלים, שלא הפסידה העונה אף משחק בו הוא פתח בהרכב. הוא חיפה על בריאן קרבאלי, שהיה ביום פחות טוב ב-1:2 על עירוני קריית שמונה, בלם כל ניסיון של התקפת הצפוניים ואף ניהל את המשחק מאחור.

דניאל גולאני

עירוני טבריה היא אחת הקבוצות הלוהטות בתקופה האחרונה בליגת העל ודניאל גולאני הוא חלק מרכזי בכך. הוא היה נהדר ב-0:4 המרשים על מכבי נתניה בשבת ואף בישל לאיתמר שבירו את השער הראשון שהתחיל את החגיגה.

