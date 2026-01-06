"סיטואציה קשה": מתיחות בין סדריק דון לזיו אריה

מתיחות קשה בין סדריק דון למאמן הפועל ירושלים זיו אריה. הרקע למתיחות: לטענת השחקן המאמן השפיל אותו בשיחה ואמר לו מילים קשות מאוד, מה שהוביל לכך שסדריק הודיע למקורביו כי הוא לא רוצה לשחק תחת המאמן זיו אריה. המתיחות בין השניים באה גם אחרי המשחק של הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב, כאשר השחקן לא פתח בהרכב וגם לא שותף במשחק.

לפי שחקנים בקבוצה, אחרי המשחק מול מכבי תל אביב התקיימה במתחם האימונים אסיפה קשה, סוערת ויוצאת דופן שבה המאמן העביר ביקורת על כל השחקנים ואת עיקר החיצים ירה לעבר השחקנים המובילים בקבוצה.

בהפועל ירושלים מנסים להוריד את הלהבות בכל הקשור למתיחות בין זיו אריה לסדריק דון, מצד אחד השחקן הכי מוכשר בקבוצה ששווה לא מעט כסף עבור המועדון, מנגד מאמן הקבוצה שהוא האוטוריטה הבכירה במועדון מקצועית לצד שי אהרון.

זיו אריה (אורן בן חקון)

בסביבתו של השחקן מנסים לפייס אותו, חוששים שהסיפור הזה יפגע מקצועית ומורלית בקבוצה, שנמצאת גם ככה במצב גרוע בליגה ובמאבקים מידי שבוע נגד הירידה ואירוע מהסוג הזה רק יכול להחמיר את מצבה.

“לא שקט אצלנו, אנחנו בסיטואציה קשה, כולנו כואבים את המצב במועדון וחוסר ההצלחה, אבל רק ביחד נוכל לעבור את המשבר הזה”, אומרים בהפועל ירושלים. בנוסף, באסיפה, זיו אריה אמר לשחקנים: “בלעדיי איפה הייתם? לא הייתם בכדורגל איפה שאתם היום”.