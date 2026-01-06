חבשי ואלמקייס צפויים לחזור להרכב מול בית"ר

אחרי יומיים של חופשה, בגלל העומס שהצטבר בתקופה האחרונה, מכבי בני ריינה חזרה בוקר (שלישי) להתאמן לאחר התבוסה 4:1 נגד הפועל פתח תקווה בשבת האחרונה.

בריינה מודעים לכך שדווקא לאחר הניצחון מול עירוני קריית שמונה הקבוצה הייתה חייבת להיראות אחרת ולא לחזור שני צעדים אחורה. "הקלות הבלתי נסבלת בה ספגנו שערים אסור שתהיה אצל קבוצה שרוצה להישאר בליגה. כולם ראו לבד איך הפועל פ"ת עם סגל צעיר משחקים כדורגל ויוצרים מצבים. יש לנו סגל שלא נופל מלא מעט קבוצות באזור שלנו בתחתית ואנחנו חייבים להשיג תוצאות הרבה יותר טובות אם אנחנו רוצים להישאר בליגה". אמרו בקבוצה.

הקבוצה של אדהם האדיה תצא בסוף השבוע לטדי למשחק חוץ סופר קשה מול הקבוצה הלוהטת של הליגה – בית"ר ירושלים. פער הנקודות מק"ש, שתצא למשחק קשה משלה באשדוד, עומד עדיין על שש נקודות, מה שמשאיר פתח של תקווה אצל ריינה שעוד ניתן להציל את העונה.

אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

לקראת בית"ר, עילאי אלמקייס, שלדעת אנשי הקבוצה היה חייב לפתוח מול הפועל פ"ת, ואלקסה פייץ', צפויים לחזור להרכב. הבלם אעיד חבשי יחזור מצהובים ולא מן הנמנע שגם הוא ישתלב. יש בקבוצה ציפייה גדולה מאדהם האדיה להצליח להרים את הקבוצה ולשפר אותה כדי לא להגיע למצב שפער הנקודות יצמח, דבר שעלול להיות בעוכרי הקבוצה במאמציה לשרוד את העונה בליגת העל.

אנטוניו ספר, שעבר שיקום ארוך, ממשיך לחזור בהדרגה ובריינה מקווים שבהמשך, ספר, שנחשב לזר הטוב ביותר של הקבוצה, יעזור לה לעמוד במשימה. בלי קשר האדיה דיבר על הצורך הגדול בחיזוק הקבוצה כדי שניתן יהיה להישאר בליגה.