יום שלישי, 06.01.2026 שעה 09:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

ההתייחסות המסתורית של לוקאס אסאדי לעתידו

הצ'יליאני שמועמד למכבי חיפה, ובברזיל טוענים שהפרטים מולו סוכמו באתלטיקו מניירו, נשאל על עתידו באימון: "אני עדיין שייך לכאן, הסוכן מטפל בזה"

|
לוקאס אסאדי (IMAGO)
לוקאס אסאדי (IMAGO)

אוניברסידד דה צ’ילה פתחה את אימוני טרום העונה לקראת 2026 תחת המאמן החדש פרנסיסקו פאקי מנג’יני, כשהמטרה ברורה: לצאת לדרך עם סגל מלא ולשמור על שחקני המפתח. אלא שמעל תחילת ההכנות מרחפת סוגיה אחת שמעסיקה את המועדון יותר מכולן, עתידו של לוקאס אסאדי, הקשר ההתקפי והכוכב הצעיר של הקבוצה, שמושך עניין גובר מחו”ל וגם הוזכר כמועמד למכבי חיפה.

לאחר יום האימונים הראשון, אסאדי נשאל על האפשרות שיעזוב את הקבוצה והשיב בצורה זהירה ומסתורית. "אני מעדיף לא לדבר על זה, הסוכן שלי מטפל בעניינים האלה", אמר תחילה, אך מיד הוסיף משפט שהשאיר הרבה מקום לפרשנות: "אני כאן, הגעתי היום, אני מתאמן כאן ואני עדיין שייך לקבוצה". ההתייחסות הזו חיזקה את התחושה שחוסר הוודאות סביב עתידו רחוק מלהתפוגג, ושלא בטוח שהוא ימשיך ללבוש את המדים הכחולים גם בעונת 2026.

במקביל, הדיווחים מחוץ לצ’ילה הולכים ומתחזקים. בברזיל נטען כי אתלטיקו מיניירו כבר הגישה הצעה רשמית לרכישת הקשר, הכוללת סכום משמעותי, ושקיים אור ירוק עקרוני בין השחקן למועדון. לפי פרסומים בתקשורת הברזילאית, כל התנאים מול אסאדי כבר סוכמו, וכעת ההכרעה נמצאת בידיים של אוניברסידד דה צ’ילה, שצריכה להחליט אם לפתוח את הדלת לעזיבה.

על רקע זה, גם העניין מישראל, ובראשו מכבי חיפה, ממשיך לרחף ברקע. בשלב זה, הכדור נמצא אצל המועדון הצ’יליאני, בעוד אסאדי עצמו בוחר לשמור על שתיקה יחסית ולהשאיר את עתידו פתוח.

הוספת תגובה



