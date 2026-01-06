צפירת הרגעה: דאבו לא סובל מקרע במפשעה

לאחר יום חופש שקיבלו השחקנים אתמול (שני), מכבי נתניה תחזור הבוקר לאימונים לקראת המשחק החשוב ביום שישי הקרוב בשעה 14:00 מול הפועל ירושלים.

בשעות האחרונות קיבלו בנתניה את תוצאות הבדיקה שערך אתמול החלוץ מתיאוס דאבו, שלא שותף בהפסד לעירוני טבריה ביום שישי. הבדיקה שללה קרע בשרירי המפשעה אבל מצאה כי הוא סובל מהתעבות של הגיד.

הצוות הרפואי ינסה להכשיר אותו כדי שייטול חלק במשחק בשישי, כאשר במועדון שומרים על אופטימיות. כזכור, שחקן ההתקפה, עוז בילו, לא כשיר גם הוא. יוסי אבוקסיס, שמביע אמון בשוער עומר ניראון שיירד לספסל, צפוי להחזיר אותו לשער בשישי.