אבדיה על ההצבעות לאולסטאר: זה משוגע לגמרי

אחרי ההופעה המרשימה שלו והניצחון המשכנע, דני אבדיה עצר לשוחח עם התקשורת של פורטלנד והתייחס גם לנושא האולסטאר, שהולך ומרחף מעל העונה שלו. הישראלי שמר על טון צנוע ומרוסן, הבהיר שהוא מודע לשיח סביבו, אך הדגיש שהמיקוד שלו נשאר קודם כל בקבוצה ובהתקדמות היומיומית. מבחינתו, אם ההכרה האישית תגיע, היא תהיה תוצאה של עבודה נכונה ושל ניצחונות, ולא מטרה בפני עצמה.

"אף ניצחון הוא לא נוח כי אתה צריך לעבוד בשביל זה, אבל באנו חדים ולא נתנו להם סיכוי לחזור. היה ממש כיף לשחק היום, מסרנו, תקשרנו, זה פשוט הרגיש טוב לנצח בדרך הזאת. שיחקתי הרבה, אי אפשר להסתיר את זה, זה טוב שיש כאן כישרון ועוד שחקנים שיכולים לשחק טוב. נחתי, זה טוב, חושב על המשחק הבא. אנחנו תחרותיים, יודעים לסגור משחקים. יש לנו יריבות קשות במשחקים הבאים, אבל אנחנו מוכנים ומשתפרים בכל משחק”, אר אבדיה.

“אני אוהב את הכימיה שלנו, אנחנו מבינים את התפקיד שלנו ועושים עבודה נהדרת. הזכייה בשחקן השבוע? זה משמעותי מאוד בשבילי, זו עוד מטרה שהושגה, אבל זה כבר שייך לעבר. הדיבורים על האולסטאר? אני מעריך מאוד את האוהדים, זה משוגע לגמרי, ראיתי שאני שביעי וזה אומר שרוצים שאהיה שם. זה לא בשליטתי, אני רק יכול לשחק ולהתרכז בניצחונות, אבל אני פשוט מעריך את האוהדים ברחבי העולם שרוצים לתת לי צ'אנס, זה כבוד גדול", הוסיף.