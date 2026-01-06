יום שלישי, 06.01.2026 שעה 09:44
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3595-381632דטרויט פיסטונס
68%3408-368131בוסטון סלטיקס
60%3447-354530ניו יורק ניקס
60%3487-355530פילדלפיה 76'
56%3635-367732טורונטו ראפטורס
55%3647-373531מיאמי היט
55%3856-391833קליבלנד קאבלירס
50%3496-349330אורלנדו מג'יק
50%3860-377232שיקגו בולס
44%4079-403234אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
38%3725-371232שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
27%3709-341330וושינגטון וויזארדס
16%3878-355132אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3345-372731אוקלהומה ת'אנדר
69%3797-399332דנבר נאגטס
69%3213-347729יוסטון רוקטס
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
66%3692-382532מינסוטה טימברוולבס
64%3285-325228לוס אנג'לס לייקרס
58%3491-357931פיניקס סאנס
55%3737-381333גולדן סטייט ווריורס
45%3939-387033פורטלנד בלייזרס
39%3638-358431ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
35%3928-375331יוטה ג'אז
35%3499-344031לוס אנג'לס קליפרס
25%3905-354032סקרמנטו קינגס
24%4061-379033ניו אורלינס פליקנס

אבדיה על ההצבעות לאולסטאר: זה משוגע לגמרי

הישראלי שקלע 33 נקודות בניצחון על יוטה וזכה בפרס שחקן השבוע במערב: "זה לא בשליטתי, אבל זה אומר שרוצים שאהיה שם. מעריך את האוהדים בכל העולם"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

אחרי ההופעה המרשימה שלו והניצחון המשכנע, דני אבדיה עצר לשוחח עם התקשורת של פורטלנד והתייחס גם לנושא האולסטאר, שהולך ומרחף מעל העונה שלו. הישראלי שמר על טון צנוע ומרוסן, הבהיר שהוא מודע לשיח סביבו, אך הדגיש שהמיקוד שלו נשאר קודם כל בקבוצה ובהתקדמות היומיומית. מבחינתו, אם ההכרה האישית תגיע, היא תהיה תוצאה של עבודה נכונה ושל ניצחונות, ולא מטרה בפני עצמה.

"אף ניצחון הוא לא נוח כי אתה צריך לעבוד בשביל זה, אבל באנו חדים ולא נתנו להם סיכוי לחזור. היה ממש כיף לשחק היום, מסרנו, תקשרנו, זה פשוט הרגיש טוב לנצח בדרך הזאת. שיחקתי הרבה, אי אפשר להסתיר את זה, זה טוב שיש כאן כישרון ועוד שחקנים שיכולים לשחק טוב. נחתי, זה טוב, חושב על המשחק הבא. אנחנו תחרותיים, יודעים לסגור משחקים. יש לנו יריבות קשות במשחקים הבאים, אבל אנחנו מוכנים ומשתפרים בכל משחק”, אר אבדיה.

“אני אוהב את הכימיה שלנו, אנחנו מבינים את התפקיד שלנו ועושים עבודה נהדרת. הזכייה בשחקן השבוע? זה משמעותי מאוד בשבילי, זו עוד מטרה שהושגה, אבל זה כבר שייך לעבר. הדיבורים על האולסטאר? אני מעריך מאוד את האוהדים, זה משוגע לגמרי, ראיתי שאני שביעי וזה אומר שרוצים שאהיה שם. זה לא בשליטתי, אני רק יכול לשחק ולהתרכז בניצחונות, אבל אני פשוט מעריך את האוהדים ברחבי העולם שרוצים לתת לי צ'אנס, זה כבוד גדול", הוסיף.

