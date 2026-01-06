"חטפתי בוקס לפנים, בעטו בי כשאני על הרצפה"

מכבי חיפה גברה אתמול (שני) 0:2 על הפועל חיפה, אך לצערנו, שוב אנחנו מתעסקים בדברים שלא קשורים לכדורגל. אוהד הפועל חיפה, גל, הגיש תלונה במשטרה בגין תקיפה לטענתו לפני משחק הדרבי אתמול.

גל, שהגיע הבוקר למיון בשל כאבים, סיפר את מה שקרה: “הלכתי מכיוון שער K (יציע האורחים) לכיוון החניה לפגוש את אחי, בדרך חלפתי ליד שער H באזור הדרומי של האצטדיון ממש ברחבה המקיפה את הכניסות ופתאום התקדמו לכיווני כחמישה אנשים עם קפוצ’ונים של אחד הארגונים של מכבי חיפה (לא זיהיתי במדויק איזה ארגון).

“אחד מהם טפח לי על הגב ושאל אם אני אוהד הפועל (ראה את הצעיף קשור לי על המותן), לא הספקתי לענות וקיבלתי בוקס למרכז הפנים שהפיל אותי לרצפה וברגע שהייתי על הרצפה הם התחילו לבעוט בי, התחילו להגיע אנשים והתוקפים ברחו ולאחר מכן הגיעה המשטרה ומד”א למקום”.

במכבי חיפה מסרו בתגובה: "מגנים כל אקט של אלימות במגרש ומחוצה לו, אנו מגנים את אירוע האלימות וקוראים למשטרה לטפל באירוע, אנו נעשה הכל למצוא את אותם אוהדים ולהרחיקם לצמיתות".