"אם המפגש הישיר מכריע - דני הולך לאולסטאר"

דני אבדיה ממשיך לבסס את מעמדו כאחד הסיפורים החמים של העונה ב-NBA, והבוקר (שלישי) הוא סיפק עוד הופעה יוצאת דופן מול יוטה ב-117:137 הנפלא, כזו שרק חיזקה את התחושה שבפורטלנד הולכים ונבנים סביבו. ההצגה של הישראלי הגיעה בעיצומו של רצף מצוין, שמקרב אותו בצעדים בטוחים אל עבר אולסטאר ראשון בקריירה, אולי אפילו היסטורי.

בתקשורת האמריקאית אף הקדישו ניתוח מיוחד להופעתו מול יוטה: "דני אבדיה היווה דוגמה מצוינת עבור הג'אז. הוא שלט במשחק לכל אורכו, וההופעה של הפורוורד הישראלי בלטה מכמה סיבות. הוא וקיונטה ג'ורג' מיוטה נראים כרגע כשני המועמדים המובילים לתואר השחקן המשתפר של העונה, והוא ולאורי מארקנן נאבקים על המקום האחרון באולסטאר של המערב. אם המפגש הישיר ביניהם היה אמור להכריע, אבדיה סיפק הצהרה ברורה בדרך לזכייה בשני ההישגים".

דני אבדיה (רויטרס)

עוד לפני העלייה לפרקט, בתקשורת המקומית בפורטלנד לא הסתירו את ההתלהבות. פרשן הטרייל בלייזרס למאר הרד התייחס לבחירה הראשונה של אבדיה לשחקן השבוע במערב ואמר: "היום הוא שחקן השבוע, מחר זה יהיה שחקן החודש, אחר כך אולסטאר, חמישיות העונה ובהמשך גם מאבק על ה-MVP". גם בתוך חדר ההלבשה הקולות היו דומים. הסנטר דונובן קלינגן אמר: "אני באמת לא מבין איך דני יכול לא להיות אולסטאר השנה, הוא פשוט מרשים", והמאמן טיאגו ספליטר הוסיף: "הוא מתאים את עצמו לכל תפקיד שאנחנו מבקשים, לומד לשחק כרכז, תורם בהגנה, לוקח ריבאונדים, וזה לגמרי מגיע לו".

ההתלהבות לא נעצרה בפורטלנד. בן אנדרסון, שמסקר את יוטה, כתב ברשתות החברתיות כי "הטרייד של וושינגטון על דני היה פשוט מזעזע. כך בדיוק מחזירים מועדון כמה שנים אחורה. דני מדהים, הוא מאתגר את קיונטה ג'ורג' במרוץ לשחקן המשתפר של העונה, ואת לאורי מרקאנן על מקום באולסטאר".

דני אבדיה (רויטרס)

במבט רחב יותר, ב-4 המשחקים האחרונים אבדיה עומד על ממוצע של 27 נקודות, נתון שממחיש עד כמה הוא הפך לדמות מרכזית. ספליטר התייחס גם לכך לאחר הזכייה בתואר שחקן השבוע ואמר: "אני שמח בשבילו, הוא עובד קשה מאוד, לומד לנהל משחק כפוינט גארד, נלחם על ריבאונדים בהגנה, וזה מגיע לו".