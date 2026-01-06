יום שלישי, 06.01.2026 שעה 10:33
יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
42%1740-169719מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1663-150619ליון וילרבאן18
32%1764-172019פאריס19
32%1690-152819פרטיזן בלגרד20

במכבי ת"א דרוכים: מגיעים כאנדרדוג מובהק

אצל הצהובים יודעים שהם לא פייבוריטים מול בארסה ב-21:30: "צריכים להילחם ולשחק את הכדורסל ששיחקנו החודש". החלטה לגבי הפצועים תתקבל בהמשך היום

|
שחקני מכבי תל אביב (אורן בן חקון)
שחקני מכבי תל אביב (אורן בן חקון)

מכבי תל אביב תתארח הערב (שלישי, 21:30) בפלאו בלאוגרנה במסגרת המחזור ה-20 של היורוליג אצל ברצלונה של צ'אבי פסקואל, שרוצה בעצמה לחזור למסלול הניצחונות. "במשחק הקודם נגדם לא היינו תחרותיים. הפסדנו בצורה מאוד כואבת", אמרו בסביבת הקבוצה, שהגיעה אתמול לברצלונה לאחר הניצחון על הפועל העמק ביום ראשון. ערב המשחק, הקטלונים מדורגים במקום השישי בטבלה עם מאזן של 12 ניצחונות אל מול שבעה הפסדים.  

אם היו משיגים ניצחון במחזור הקודם, חניכיו של קטש היו מחזיקים במאזן זהה לזה של מקומות 11-13 בהם נמצאות וירטוס בולוניה, מילאנו ודובאי, אך כאמור, הגיע הפסד לבאיירן מינכן ובמכבי יודעים: "אנחנו מגיעים כאנדרדוגים מובהקים למשחק הזה וצריכים להילחם ולשחק את הכדורסל שלנו ששיחקנו בחודש האחרון". 

במועדון מדברים על לתקן את הרושם כחלק מתהליך הגדילה של הקבוצה. יחד עם זאת, המשימה מולה עודד קטש וחניכיו ניצבים היא בדרגת קושי גבוהה. למרות התוצאות שלה בשני מחזורי היורוליג האחרונים, ברצלונה מגיעה למחזור הנוכחי לאחר ניצחון חוץ מרשים על ריאל מדריד במחזור הליגה האחרון.

עודד קטש (IMAGO)עודד קטש (IMAGO)

"נצטרך לעשות עובדה הרבה יותר טובה מזו שעשינו במשחק הקודם. אי אפשר לומר שאנחנו באים לגנוב משחק, כי צריכים לבוא צנועים ועם הגנה ורוח לחימה טובה יותר מהמשחק הקודם ולהתקדם משם", אמרו במכבי. הדרך לשם אגב עוברת דרך הגנה אגרסיבית יותר כפי שמציינים בסביבת הקבוצה, שם מסמנים את מובילי הכדור של היריבה.

הצהובים מספרים על שיפור במצבם של החולים והפצועים, אך החלטה בנוגע אליהם תתקבל לאחר תתקבל בהמשך היום. ברצלונה מבחינתה תחסר את וויל קלייברן וחואן נונייז, כשיאן וסלי ודאריו בריזואלה נמצאים בספק למשחק. הצהובים רוצים לחזור למסלול הניצחונות, כאשר בחמישי יפגשו את ריאל מדריד ובראשון יארחו את הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-13 של ליגת העל, שיהיה גם האחרון של מכבי תל אביב בסיבוב הראשון של הזירה המקומית. 

רומן סורקין אמר לקראת המשחק: “הצוות הכין אותנו לקראת המשחק הזה. יש להם גארדים מאוד מסוכנים, קבוצה מאוד מוכשרת עם מאמן חדש. אנחנו צריכים לשים דגש יותר על הגארדים היוצרים שלהם ולעצור את משחק ההתקפה שלהם. לבוא מוכנים, אנחנו קבוצה שונה מהמשחק באוקטובר ואנחנו צריכים להראות את זה את התהליך שעברנו ולשחק יותר טוב מהמשחק הקודם". 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
