יום שלישי, 06.01.2026 שעה 09:41
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3595-381632דטרויט פיסטונס
68%3408-368131בוסטון סלטיקס
60%3447-354530ניו יורק ניקס
60%3487-355530פילדלפיה 76'
56%3635-367732טורונטו ראפטורס
55%3647-373531מיאמי היט
55%3856-391833קליבלנד קאבלירס
50%3496-349330אורלנדו מג'יק
50%3860-377232שיקגו בולס
44%4079-403234אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
38%3725-371232שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
27%3709-341330וושינגטון וויזארדס
16%3878-355132אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3345-372731אוקלהומה ת'אנדר
69%3797-399332דנבר נאגטס
69%3213-347729יוסטון רוקטס
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
66%3692-3825 32מינסוטה טימברוולבס
64%3285-325228לוס אנג'לס לייקרס
58%3491-357931פיניקס סאנס
55%3737-381333גולדן סטייט ווריורס
45%3939-387033פורטלנד בלייזרס
39%3638-358431ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
35%3928-375331יוטה ג'אז
35%3499-344031לוס אנג'לס קליפרס
25%3905-354032סקרמנטו קינגס
24%4061-379033ניו אורלינס פליקנס

מעולם אחר: 33 נק' לדני אבדיה, פורטלנד הביסה

פשוט ענק: הישראלי הלוהט כיכב בניצחון הגדול 117:137 על יוטה, כשהוסיף שמונה ריבאונדים ותשעה אסיסטים וסיים כקלעי המוביל בדרך לניצחון שלישי ברצף

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה נבחר אתמול לשחקן השבוע במערב ב-NBA, והבוקר (שלישי) הצדיק לחלוטין את הבחירה. הישראלי סיפק עוד הופעה אדירה, הוביל את פורטלנד לניצחון שלישי ברציפות, הפעם 117:137 על יוטה בבית, ופשוט עשה כמעט ככל העולה על רוחו כשהבלייזרס עלו למאזן 20:17.

הישראלי קלע 23 נקודות במחצית הראשונה ואפילו זכה למעט מנוחה כשהשלים 29 דקות בלבד, אבל זה לגמרי הספיק עבורו בשביל אחת מההופעות הכי טובות העונה, כאשר קלע 33 נקודות והוסיף שמונה ריבאונדים ותשעה אסיסטים – עוד פעם פלרטט עוד טריפל דאבל בדרך לניצחון חמישי בששת המשחקים האחרונים.

אבדיה היה דומיננטי בכל אספקט, קבע את הטון כבר מהפתיחה והוביל התקפה שצלפה היטב מחוץ לקשת, וזאת מבלי ששיחק דקה ברבע הרביעי. מעבר למספרים המרשימים, המפגש הזה הדגיש את מעמדו של אבדיה כאחד המועמדים הבולטים לתואר השחקן המשתפר של העונה.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה גם נמצא בתמונה למאבק על מקום אחרון באולסטאר המערב, והעימות הזה חיזק את מועמדותו. מנגד, יוטה קיבלה 22 נקודות מלאורי מרקאנן ו-21 מיוסוף נורקיץ’, אך לא הצליחה להתמודד עם הקצב והאינטנסיביות שהכתיב הישראלי, כששיידון שארפ סיים מצידו עם 29 נקודות. תרומה מאוזנת של השניים, לצד דומיננטיות התקפית קבוצתית, הכריעה את המשחק כבר במחצית הראשונה.

היתרון של פורטלנד נבנה בעיקר מחוץ לקשת. הבלייזרס זרקו 48 שלשות לעומת 31 בלבד של יוטה, עם אחוזים דומים, פער שבפועל יצר משחק חד צדדי. כבר בהפסקה הוליכה פורטלנד 57:78, כשאבדיה עם 23 נקודות, 7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, שארפ עם 17 נקודות ו-5 אסיסטים, ודונובן קלינגן רושם דאבל דאבל מוקדם של 10 נקודות ו-10 ריבאונדים.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

הג’אז מצידם רשמו הפסד רביעי ברציפות ושמיני ב-10 המשחקים האחרונים. פורטלנד קלעה ב-53% מהשדה, כולל 19 מ-48 מחוץ לקשת (40%), והחטיאה זריקת עונשין אחת בלבד מתוך 21. שארפ צלף 5 שלשות ואבדיה הוסיף 4. שארפ גם חילק 7 אסיסטים ולקח 5 ריבאונדים. בסך הכל 7 שחקנים של הבלייזרס קלעו בספרות כפולות, כולל כל 5 שחקני החמישייה. גם מאבק האיבודים נטה קלות לטובת פורטלנד, מגמה שמתחילה לחזור על עצמה. כעת, הבלייזרס ימשיכו לרצף משחקי הבית, כשביום רביעי יפתחו סדרה כפולה מול יוסטון.

המשחק שימש גם תזכורת רחבה יותר לערך של שחקנים מוכחים בליגה. אבדיה, בחירת לוטרי לשעבר, עבר דרך ארוכה מאז ימיו הראשונים בוושינגטון והפך בינתיים לשחקן ברמת אולסטאר. עבור קבוצות שנמצאות בתהליך בנייה מחדש, כמו יוטה, ההופעה הזו ממחישה עד כמה מסוכן להמר על בחירות דראפט עתידיות במקום לשמר כוכבים שכבר הוכיחו את עצמם על הפרקט.

