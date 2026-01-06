"אם עיסאת היה מורחק, היינו מנצחים או תיקו"

בהפועל חיפה לא הסתירו את הכעס על תצוגת השיפוט אתמול (שני) בדרבי ועל החלטות ה-VAR שהגיעו לשיאן כאשר ליסב עיסאת הורחק בטענה להכשלה על ג'בון איסט, החלטה שבוטלה בהמלצת ה-VAR שהותירה את הקבוצה בחיסרון מספרי אחרי הרחקתו של סאנה גומז במחצית הראשונה עד סיום הדרבי.

הבעלים יואב כץ אמר: "היה ברור שהיה כרטיס אדום שבמכבי חיפה היו צריכים לספוג. כולם דיברו על דחיפה, אבל זו הייתה גם דריכה ברורה על הרגל של איסט. גם מול סכנין ב-VAR הייתה החלטה פוליטית נגדנו. ברגע שיש כל כך הרבה תלונות על ה-VAR כנראה שאנשים צודקים. עד להרחקה היינו טובים ממכבי חיפה. קיבלנו את השער אחרי תוספת של 11 דקות בסוף המחצית הראשונה במקום רק 7, ובסיום המשחק הוסיפו רק 4 דקות".

הקשר אופק ביטון הוסיף: “הייתה חצי שעה טובה, אחר כך חטפנו גול והאנרגיות ירדו. במחצית השנייה רצינו לשמור על הכבוד שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על המשחק הקרוב מול הפועל ת"א. אנחנו אחרי שני הפסדים לא פשוטים. ביום שבת נבוא לשחק את הכדורגל שלנו, גם אם אין כדורגל צריך להביא מהלב והנשמה, אנחנו בסיטואציה לא פשוטה. הפועל חיפה לא צריכה להיות קרובה לקו האדום".

אופק ביטון וליסב עיסאת (עמרי שטיין)

גל אראל הכין את קבוצתו היטב לדרבי, ולפחות עד ההרחקה של סאנה גומז הקבוצה שלו לא נפלה ממכבי חיפה. המאמן העדיף להסתכל על חצי הכוס המלאה: "קשה לי להפסיד, בטח דרבי, אבל אני גאה בשחקנים שלי כמו שלא הייתי גאה כך כל העונה. זה לא פשוט להיות בסיטואציה כזו שאתה מרגיש שהכל נגדך ולרדת למחצית אחרי גול. דווקא מהמשחק הזה אנחנו נצמח כקבוצה. היה לי חשוב לא לספוג במחצית השנייה, זה לא קל ואני שמח שזה קרה, ואני לוקח לא מעט נקודות אור מהמשחק".