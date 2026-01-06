יום שלישי, 06.01.2026 שעה 08:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

בחיפה מרוצים: לא כל משחק חייבים טיקי טאקה

הירוקים חגגו את ה-0:2 בדרבי: "ניצחון שמסמל את השינוי הגדול אצלנו". מלמד: "קיבלתי את ההחלטה הנכונה, תחת בכר הקבוצה יותר שמחה, קילרית והתקפית"

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

במכבי חיפה נרשמה אתמול (שני) שביעות רצון גדולה מהניצחון 0:2 בדרבי שהחזיר את הקבוצה למקום הרביעי, מרחק 5 נקודות בלבד ממכבי תל אביב שבמקום השלישי המוביל בסיום העונה לאירופה. אתמול, הקבוצה של ברק בכר במשחק לא גדול, אבל יעיל, ידעה לנצל עד תום את ההרחקה של סאנה גומז ולכבוש שני שערים שלא הותירו ספק לגבי הקבוצה שתצא בסיום מרוצה יותר: "לא כל משחק חייב להיות טיקי טאקה. מה שחשוב זה שידענו לא לספוג, לשחק נכון ולזכות בעוד ניצחון שמסמן את השינוי הגדול שיש אצלנו", אמרו בקבוצה.

אחד השחקנים ששוב הוכיח שמדובר במניה בטוחה הוא החלוץ גיא מלמד שהצליח להשכיח את הפתיחה של חברו לקבוצה טריבנטה סטיוארט שכבש 8 שערים, ומאז הרחקתו מול הפועל פתח תקווה הפך לשחקן ספסל. מלמד אמר: "רצינו מאוד לשמח את הקהל ולנצח, לא חשבנו כמה נכבוש. העיקר היה לנצח ולתת הופעה טובה בשביל הקהל. כל משחק זה סולד אאוט. יש מלחמות על הכרטיסים אז אנחנו צריכים להחזיר להם”.

“רצינו גם לעשות טוב למועדון ולהחזיר על הדרבי שנה שעברה שצרם לכולנו", הוסיף. על מה שהוא עובר מתחילת העונה, משחקן ביציע לשחקן הרכב מוביל, אמר: "בקיץ אמרו לי שאני לא אהיה בתוכניות המקצועיות והיו לי שתי ברירות, או לוותר ולעבור קבוצה או להמשיך ולהוכיח את יכולתי. אבל הרגשתי שאני יכול להיות חלוץ מוביל. נתתי 17 גולים בחצי עונה, שזה מספרים מטורפים, ידעתי שאני שווה הרבה גולים. בטוח שהכוונות של ההנהלה והמאמן הצוות היו לטובת מכבי חיפה, אני שמח שהוכחתי אחרת. הייתה תקופה לא נעימה וחשבתי שלא אגיע לתקופות האלה, אבל ברוך השם אני שמח שזו התקופה עכשיו. כל דקה שאני דורך על המגרש. אני מרגיש שקיבלתי את החלטה הנכונה גם שהייתי ביציע אמרתי שאני לא יכול לוותר".

על השינוי שחל בקבוצה מרגע הגעתו של ברק בכר אמר מלמד: “ברק הביא רוח חדשה. הוא מכיר את הליגה את השחקנים. היום יש קבוצה יותר שמחה, יותר קילרית, יותר התקפית וזה היה שינוי מתבקש. והשינוי הזה עד עכשיו עובד ממש. כרגע אנחנו מסתכלים למשחק הבא. יש פער גדול מול המוליכה".

גיא מלמד בסיום (עמרי שטיין)גיא מלמד בסיום (עמרי שטיין)

במכבי חיפה כבר מסתכלים על המשחק הבא מול המוליכה הפועל ב"ש בידיעה שמדובר במכשול לא פשוט אותו הקבוצה תצטרך לעבור. דולב חזיזה ייבדק במהלך היום בעקבות הפציעה, אבל על פניו נראה שחזיזה לא סובל מבעיה שתשבית אותו למשחק הקרוב. במועדון שמעו היטב את הטענות של הפועל חיפה לגבי החלטות השיפוט ואמרו: "השופט היה סלחן עם הפועל חיפה. העבירה שביצע תמיר ארבל על שחקן שלנו הייתה כרטיס אדום בוהק שלא נשלף".

מי שלא מצא את מקומו בסגל היה גוני נאור שיעזוב בקרוב. שחקן אחר שהיה בסגל ולא ראה דקות הוא מתיאס נהואל שגם הוא יעזוב. במכבי חיפה לא השתנו התוכניות והמגמה לצרף שני שחקנים, קשר 10 ושחקן כנף. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */