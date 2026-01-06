בחיפה מרוצים: לא כל משחק חייבים טיקי טאקה

במכבי חיפה נרשמה אתמול (שני) שביעות רצון גדולה מהניצחון 0:2 בדרבי שהחזיר את הקבוצה למקום הרביעי, מרחק 5 נקודות בלבד ממכבי תל אביב שבמקום השלישי המוביל בסיום העונה לאירופה. אתמול, הקבוצה של ברק בכר במשחק לא גדול, אבל יעיל, ידעה לנצל עד תום את ההרחקה של סאנה גומז ולכבוש שני שערים שלא הותירו ספק לגבי הקבוצה שתצא בסיום מרוצה יותר: "לא כל משחק חייב להיות טיקי טאקה. מה שחשוב זה שידענו לא לספוג, לשחק נכון ולזכות בעוד ניצחון שמסמן את השינוי הגדול שיש אצלנו", אמרו בקבוצה.

אחד השחקנים ששוב הוכיח שמדובר במניה בטוחה הוא החלוץ גיא מלמד שהצליח להשכיח את הפתיחה של חברו לקבוצה טריבנטה סטיוארט שכבש 8 שערים, ומאז הרחקתו מול הפועל פתח תקווה הפך לשחקן ספסל. מלמד אמר: "רצינו מאוד לשמח את הקהל ולנצח, לא חשבנו כמה נכבוש. העיקר היה לנצח ולתת הופעה טובה בשביל הקהל. כל משחק זה סולד אאוט. יש מלחמות על הכרטיסים אז אנחנו צריכים להחזיר להם”.

“רצינו גם לעשות טוב למועדון ולהחזיר על הדרבי שנה שעברה שצרם לכולנו", הוסיף. על מה שהוא עובר מתחילת העונה, משחקן ביציע לשחקן הרכב מוביל, אמר: "בקיץ אמרו לי שאני לא אהיה בתוכניות המקצועיות והיו לי שתי ברירות, או לוותר ולעבור קבוצה או להמשיך ולהוכיח את יכולתי. אבל הרגשתי שאני יכול להיות חלוץ מוביל. נתתי 17 גולים בחצי עונה, שזה מספרים מטורפים, ידעתי שאני שווה הרבה גולים. בטוח שהכוונות של ההנהלה והמאמן הצוות היו לטובת מכבי חיפה, אני שמח שהוכחתי אחרת. הייתה תקופה לא נעימה וחשבתי שלא אגיע לתקופות האלה, אבל ברוך השם אני שמח שזו התקופה עכשיו. כל דקה שאני דורך על המגרש. אני מרגיש שקיבלתי את החלטה הנכונה גם שהייתי ביציע אמרתי שאני לא יכול לוותר".

על השינוי שחל בקבוצה מרגע הגעתו של ברק בכר אמר מלמד: “ברק הביא רוח חדשה. הוא מכיר את הליגה את השחקנים. היום יש קבוצה יותר שמחה, יותר קילרית, יותר התקפית וזה היה שינוי מתבקש. והשינוי הזה עד עכשיו עובד ממש. כרגע אנחנו מסתכלים למשחק הבא. יש פער גדול מול המוליכה".

גיא מלמד בסיום (עמרי שטיין)

במכבי חיפה כבר מסתכלים על המשחק הבא מול המוליכה הפועל ב"ש בידיעה שמדובר במכשול לא פשוט אותו הקבוצה תצטרך לעבור. דולב חזיזה ייבדק במהלך היום בעקבות הפציעה, אבל על פניו נראה שחזיזה לא סובל מבעיה שתשבית אותו למשחק הקרוב. במועדון שמעו היטב את הטענות של הפועל חיפה לגבי החלטות השיפוט ואמרו: "השופט היה סלחן עם הפועל חיפה. העבירה שביצע תמיר ארבל על שחקן שלנו הייתה כרטיס אדום בוהק שלא נשלף".

מי שלא מצא את מקומו בסגל היה גוני נאור שיעזוב בקרוב. שחקן אחר שהיה בסגל ולא ראה דקות הוא מתיאס נהואל שגם הוא יעזוב. במכבי חיפה לא השתנו התוכניות והמגמה לצרף שני שחקנים, קשר 10 ושחקן כנף.