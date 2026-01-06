יום שלישי, 06.01.2026 שעה 10:34
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
42%1740-169719מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1663-150619ליון וילרבאן18
32%1764-172019פאריס19
32%1690-152819פרטיזן בלגרד20

אניס: תקופה קשה, יודעים מה אנו צריכים לעשות

הפועל ת"א תנסה למנוע שלושה הפסדים רצופים ב-21:05 נגד דובאי בהיכל, הקנדי: "אסור לקבל מעל 90 נקודות בשני משחקי בית ברצף". מיציץ' צפוי לשחק

|
איתי שגב וטיילר אניס משתעשעים (רדאד ג'בארה)
איתי שגב וטיילר אניס משתעשעים (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב נעלה את הסיבוב הראשון ביורוליג עם הפסד מאכזב לז’לגיריס בהיכל מנורה מבטחים וכך איבדה את הפסגה, וזה לווה עם הפסד שני ברציפות, בפעם הראשונה העונה, ובפעם הראשונה בכללי הפסד בליגה, נגד הפועל ירושלים. האדומים ינסו למנוע משבר הערב (שלישי, 21:05) נגד דובאי, גם כן ביד אליהו, ולעשות צעד ראשון אל החזרה למקום הראשון.

במועדון סימנו מעל הכל את ההגנה, וציינו שלקבל מעל 90 נקודות בשני משחקי בית רצופים זה דבר שלא יכול לקרות, ויש דריכות גדולה לקראת המפגש נגד הקבוצה מאסיה כדי למנוע כדור שלג. האדומים טרם חוו משבר אמיתי העונה וייתכן שגם שלושה הפסדים רצופים, על אף שהם בבית, יכריז שיש מצב כזה, אבל זה יהיה לא רחוק משם.

בצד החיובי, מי שאמור לקחת חלק במפגש הוא וסיליה מיציץ’, שהתאמן בצורה סדירה במהלך השבוע האחרון. כעת, הסגל של דימיטריס איטודיס הוא בריא, כולל ברונו קבוקלו שלטענת אנשים בקבוצה כבר בגדול כשיר, אבל במועדון כבר בישרו לו שהוא לא בתוכניות. את המועד לשחררו כבר פספסו כדי להעבירו לקבוצה אחרת ביורוליג, ונראה שכעת נותר או לסכם על שחרור ופיצוי, או להעבירו לקבוצה שלא במפעל.

איטודיס: "הפסדים הם לא סוף העולם"

בכל מקרה, בהפועל תל אביב לא יחוו כמו שאר הקבוצות ביורוליג שבוע כפול, בעקבות כך שהמשחק נגד פאריס שהיה אמור להיות ביום שישי בישראל נדחה וייערך במרץ. לאחר ההתמודדות נגד דובאי, האדומים ישחקו שני משחקים צמודים בליגה נגד רמת גן בחוץ בראשון ונגד גליל עליון בבית בשלישי, לפני שיצאו לווילרבאן ביום שישי הבא למשחק ביורוליג.

טיילר אניס דיבר לקראת המפגש: “ברור ששני הפסדים זה לא אידיאלי, אבל זה קורה. זו תקופה קשה בעונה הזו עבור כל קבוצה כמעט, ציפינו לעליות וירידות וכמובן שלא רצינו להפסיד פעמיים ברצף ואנחנו נקווה לחזור למסלול נגד דובאי, בטח בבית. שיחקנו נגד שתי קבוצות טובות, ברור שיש מה לתקן, נצא עם אנרגיה, יש לנו תוכנית משחק, יודעים כל מה שצריך לתקן ואני מאמין שננצח אם נעשה את זה”.

האימון המסכם של הפועל תל אביב (רדאד גהאימון המסכם של הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

כשנשאל האם אסור לקבוצה לקבל מעל 90 נק’ בשני משחקי בית ברצף אמר: “לגמרי, לגמרי. ההגנה זה מפתח, אבל גם דברים בהתקפה, ראינו הרבה וידאו אחרי שני המשחקים הללו וגם באופן כללי. אנחנו יודעים מה צריך לעשות, וזה פשוט עלינו לצאת לשם ולעשות את זה. לא יודע למה לצפות מבחינת אווירה, לא יודע כמה יגיעו, אבל בכללי יש לנו קהל טוב מאוד ואנחנו מרגישים את האנרגיה בבית, אנחנו רוצים לצאת ולגרום להם להיות גאים, אבל צריך לנצח בסופו של דבר וזהו”.

לסיום, נשאל איך הוא רואה את המאצ’אפ נגד היריבה הערב: “דובאי קבוצה טובה, ניצחנו במשחק בסיבוב הקודם אבל הם היו חסרים, יש להם כישרון ויהיה משחק טוב, בבית אנחנו צריכים לנצח. מיציץ’? אני חושב שהוא בסדר, צריך לשאול אותו, אבל הוא עובד קשה. מאז הפציעה הוא עובד קשה ואנחנו מקווים לראות אותו חוזר כמה שיותר מהר”.

