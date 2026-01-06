יום שלישי, 06.01.2026 שעה 01:55
מדרבי לדרבי - השינויים שעברו על מכבי חיפה

פודקאסט מכבי חיפה מסכם את הניצחון בדרבי: השינויים שעבר ברק בכר, האיכות החסרה בהתקפה, איפה צריך להשתפר והצעירים עליהם יבנו את העתיד. האזינו

שחקני מכבי חיפה מאושרים בסיום (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאושרים בסיום (עמרי שטיין)

מאז הדרבי הקודם של ברק בכר בו המאמן הובס ופוטר, ועד לדרבי אמש (שני) בו הוא ניצח 0:2 הרבה השתנה במכבי חיפה. מדרבי לדרבי, הקבוצה יותר מאומנת, השחקנים יותר רוצים - והירוקים לוקחים עוד שלוש נקודות גם במשחק פחות מבריק.

אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE: השינוי שעבר המאמן מדרבי לדרבי, האיכות החסרה בהתקפה, איפה ברק בכר עוד יכול לשפר את הקבוצה, האמירה של בכר על העונה שעברה, הצעירים שעליהם יבנו את העתיד, ולמה אחד מהכוכבים הבאים לא הוקפץ לבוגרים עדיין?

וגם: מצבו של דולב חזיזה, הציונים, השיפוט, מה מכבי חיפה ובכר צריכים לעשות לקראת המשחק עם הפועל ב”ש, באיזו שיטת משחק הירוקים צריכים לשחק בטוטו טרנר?

https://youtu.be/O2-6Yb6dzaM

האזנה נעימה.

