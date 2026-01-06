יום שלישי, 06.01.2026 שעה 00:37
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מאירועי הדרבי: אוהד נעצר, קנסות והרחקות

במהלך הדרבי של חיפה בו ניצחה מכבי 0:2 את הפועל, משטרת ישראל פעלה ועצרה אוהד שאיים על מאבטח והועבר לחקירה. דוח"ות על סך עשרות אלפי ש"ח חולקו

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

הדרבי של חיפה התקיים אמש (שני) כאשר מכבי חיפה אירחה את הפועל חיפה למשחק חם באצטדיון סמי עופר, בסיומו יצאו הירוקים עם שלוש הנקודות בזכות 0:2. כמו כמעט בכל משחק חם בליגה, גם אמש משטרת ישראל מחוז חוף פעלה בכוחות מתוגברים לשמירה על הסדר הציבורי וביטחון הקהל.

במהלך המשחק נעצר אוהד שאיים על איש אבטחה והועבר לחקירה שבסיומה נכלא. בהתאם לממצאי החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.

בנוסף, נרשמו שמונה דו”חות מנהליים בסך עשרות אלפי שקלים לאוהדים שהפרו תנאי הרחקה ולא התייצבו כנדרש בתחנת המשטרה, לאוהד נוסף שהשליך חפץ לעבר כר הדשא ולאוהד נוסף שהגיע עם חפץ אסור למגרש. מהמשטרה נמסר: “המשטרה תפעל באפס סובלנות לאלימות במגרשי הספורט, בהתאם לחוק אלימות בספורט ותמצה את הדין עם מפרי החוק”.

הדרבי החיפאי (רדאד גהדרבי החיפאי (רדאד ג'בארה)
