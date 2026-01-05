בהפועל חיפה זועמים: הונף דגל פריסה מתגרה

זעם גדול בהתאחדות לכדורגל ועוד אנשי כדורגל בכירים רבים על התפאורה שהציגו הערב (שני) אוהדי מכבי חיפה במהלך הדרבי בסמי עופר, שלטענתם מעבירה מסרים קיצוניים שאף לכאורה מרמזים על אונס.

בעקבות התפאורה, תובע ההתאחדות לכדורגל, עו”ד גלעד ברגמן, צפוי להעמיד לטפל בנושא וככל הנראה גם יעמיד לדין את הירוקים בעקבות זאת. גם בהפועל חיפה הזעם על התפאורה היה גדול.

מהפועל חיפה נמסר: “להפתעתנו אוהדי מכבי חיפה העלו דגל פריסה מתגרה. בנוסף, קיבלנו דיווח מאוהד שלנו ששני הנכדים שלו הותקפו ונלקחו מהם צעיפים לזכרו של סמ"ר אדם אגמון ז"ל חלל צה"ל שנפל בחרבות ברזל”.