ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

בהפועל חיפה זועמים: הונף דגל פריסה מתגרה

בקבוצה ואף בהתאחדות לכדורגל זעמו על התפאורה של אוהדי מכבי חיפה בדרבי. התובע עו"ד גלעד ברגמן יטפל בנושא ואף עשוי להעמיד את הירוקים לדין על כך

|
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

זעם גדול בהתאחדות לכדורגל ועוד אנשי כדורגל בכירים רבים על התפאורה שהציגו הערב (שני) אוהדי מכבי חיפה במהלך הדרבי בסמי עופר, שלטענתם מעבירה מסרים קיצוניים שאף לכאורה מרמזים על אונס. 

בעקבות התפאורה, תובע ההתאחדות לכדורגל, עו”ד גלעד ברגמן, צפוי להעמיד לטפל בנושא וככל הנראה גם יעמיד לדין את הירוקים בעקבות זאת. גם בהפועל חיפה הזעם על התפאורה היה גדול.

מהפועל חיפה נמסר: “להפתעתנו אוהדי מכבי חיפה העלו דגל פריסה מתגרה. בנוסף, קיבלנו דיווח מאוהד שלנו ששני הנכדים שלו הותקפו ונלקחו מהם צעיפים לזכרו של סמ"ר אדם אגמון ז"ל חלל צה"ל שנפל בחרבות ברזל”.

 
