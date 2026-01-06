יום שלישי, 06.01.2026 שעה 10:34
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4218-4420מנצ'סטר סיטי2
4224-3320אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3122-3320צ'לסי5
3130-3420מנצ'סטר יונייטד6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

כבר בינואר? ההתעניינות של סיטי במארק גואהי

בנוסף להחזרת הבלם הצעיר מקס אליין מווטפורד, התכולים עשויים להנחית את אחד משחקני ההגנה המבוקשים ביבשת, שעל הרדאר של ריאל, בצל מצוקת הפציעות

|
גואהי לצד הולאנד (IMAGO)
גואהי לצד הולאנד (IMAGO)

מארק גואהי הפך בימים האחרונים לאחד השמות החמים ביותר בשוק ההעברות האירופי, כאשר מנצ’סטר סיטי נכנסה לתמונה באופן רציני ושוקלת מהלך כבר בחלון החורף הנוכחי. באנגליה מדווחים כי שיחות ראשוניות כבר החלו והבלם בן ה-25 נמצא ברשימת המועמדים של התכולים, על רקע מצוקת הפציעות החריפה בקו ההגנה.

העניין של סיטי בגואהי התחזק בעקבות הפציעות של רובן דיאש ויושקו גברדיול בתיקו מול צ’לסי, לצד היעדרותו המתמשכת של ג’ון סטונס. פפ גווארדיולה הודה לאחר המשחק כי מצבו של צמד הבלמים “לא נראה טוב” וכי השניים עשויים להיעדר מספר שבועות, כשהוא מוסיף שלקבוצה “יש הרבה פציעות” ושיידרש פתרון מיידי.

בסיטי עדיין ממתינים להערכה רפואית סופית, אך ההתעניינות בגואהי כבר התקדמה משמעותית והחתמה בינואר בהחלט נמצאת על הפרק. במקביל, המועדון החזיר מהשאלה את הבלם הצעיר מקס אליין מווטפורד, כחלק מניסיון להתמודד עם המחסור ההגנתי, והוא עשוי להיכלל בסגל למשחק הקרוב מול ברייטון.

מארק גואהי (IMAGO)מארק גואהי (IMAGO)

גואהי, קפטן קריסטל פאלאס, מחזיק ב-26 הופעות בנבחרת אנגליה ונחשב לאחד הבלמים המבוקשים באירופה. חוזהו מסתיים בקיץ הקרוב והוא לא צפוי להאריך אותו, מה שהוביל לציפייה כי יעזוב את סלרסט פארק כשחקן חופשי. עם זאת, הפציעות בסיטי עשויות לשנות את התמונה ולגרום לאלופה לפעול כבר עכשיו.

מעבר למנצ’סטר סיטי, גם ליברפול עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות. המועדון נמצא בקשר סביב השחקן כבר מאז אוגוסט, ואף היה קרוב להחתימו בקיץ האחרון תמורת כ-35 מיליון ליש”ט, לפני שקריסטל פאלאס נסוגה ברגע האחרון. ליברפול עדיין רואה בגואהי יעד מרכזי, והשאלה כעת היא האם תנסה להקדים את המהלך לקיץ הקרוב.

גם באירופה הבכירה הביקוש גבוה. באיירן מינכן מנהלת מגעים פעילים לצירופו כשחקן חופשי, ובין המועדונים שגילו עניין ניתן למצוא גם את ריאל מדריד, ברצלונה, אינטר ואתלטיקו מדריד. החל מחודש זה, התקנות מאפשרות לגואהי לחתום על הסכם קדם חוזה עם מועדון מחוץ לאנגליה.

מארק גואהי (IMAGO)מארק גואהי (IMAGO)

בקריסטל פאלאס מודעים למצב המורכב. מצד אחד, אוליבר גלסנר אישר בדצמבר כי הבלם צפוי לסיים את העונה במועדון. מצד שני, האפשרות לאבד את הקפטן ללא תמורה בקיץ מדאיגה, ולכן קיימת פתיחות למכירה כבר בינואר, אם תגיע הצעה שתספק את הדרישות הכלכליות.

בסיכומו של דבר, גואהי נמצא בצומת דרכים. מצוקת הפציעות של מנצ’סטר סיטי פתחה מחדש את שוק הבלמים, ליברפול ממתינה להזדמנות, ובאיירן ושאר הענקיות אורבות מעבר לפינה. ינואר עשוי להפוך מחלון שקט יחסית עבורו, לרגע שבו אחת העסקאות הגדולות של החורף תצא לדרך.

