נוויל: תמנו מאמן שמתאים ל-DNA של המועדון

גארי נוויל קרא למנצ’סטר יונייטד “להפסיק עם הניסויים” ולמנות מאמן ש“מתאים ל-DNA של המועדון”, בעקבות פיטוריו של רובן אמורים ביום שני. בינתיים, דארן פלטשר מונה למאמן זמני עד למינוי מאמן קבוע, מהלך שיונייטד מתכננת לבצע רק בקיץ הקרוב.

נוויל, מגן וקפטן עבר של המועדון, הבהיר כי המינוי הבא חייב לשקף את המסורת של יונייטד. “הניסויים חייבים להיפסק. תמיד הייתי גאה במה שהמועדון הזה מייצג, כדורגל הרפתקני, מרגש, שילוב צעירים ובידור הקהל. יונייטד חייבת לקחת סיכונים ולשחק כדורגל התקפי ואגרסיבי. הגענו לנקודה שבה צריך מאמן שמתאים ל-DNA של המועדון”.

נוויל השווה את המצב לברצלונה, שלדבריו אינה משנה את זהותה עבור אף אחד, וטען שגם יונייטד לא צריכה לעשות זאת. “צריך למצוא מאמן עם ניסיון, שמוכן לשחק מהר, התקפי, אטרקטיבי ואגרסיבי”, הדגיש.

גארי נוויל (IMAGO)

אמורים הגיע לאולד טראפורד עם תפיסה טקטית ברורה, שהתבססה על מערך 3-4-3 שהביא לו הצלחה בספורטינג, אך ביונייטד הקבוצה התקשתה להסתגל. “חשבתי שהם יסתגלו טוב יותר לשלישיית בלמים”, הודה נוויל. “אני ממש מופתע שהם המשיכו להיראות כל כך רע בשיטה הזו”.

גם גארי ליניקר התייחס לנושא בפודקאסט The Rest Is Football וטען כי אמורים היה עקשן מדי. “זה הרגיש כאילו הוא כמעט מזמין את זה”, אמר. “זה לא היה חיבור נכון. השחקנים לא התאימו לסגנון שלו, והמועדון היה צריך לזהות את זה מוקדם יותר”.

ג’יימי קראגר סבור שלמרות הכאוס, תפקיד מאמן יונייטד עדיין אטרקטיבי מאוד. “זה אחד המועדונים הגדולים בעולם ותמיד יהיה כזה”, אמר. “תדמיין להיות זה שמצליח סוף סוף. מישהו בסוף יצליח ביונייטד, המועדון גדול מדי כדי להיכשל לאורך זמן”. עם זאת, נוויל טען שעדיף להמתין עם מינוי קבוע עד הקיץ, מאחר שמאגר המאמנים האיכותיים כרגע מוגבל.

ג'יימי קראגר (רויטרס)

רנה מולנסטיין, מאמן עבר ביונייטד, הדגיש כי המועדון חייב לבחור מאמן עם ניסיון מוכח בפרמייר ליג. “הם לא רוצים לעשות עוד טעות”, אמר. “צריך מישהו עם קבלות, שמבין את הליגה, עם אישיות חזקה, כריזמה וחזון ברור לאן לקחת את המועדון”. גם השוער לשעבר מארק בוסניץ’ אמר שהמצב “בלגן מוחלט”, והוסיף שהאוהדים ראויים לדעת מה קורה מאחורי הקלעים.

אמורים עצמו בנה לעצמו מוניטין של מסיבות עיתונאים סוערות, כולל אמירה בינואר 2025 שבה תיאר את קבוצתו כ“אולי הגרועה ביותר” בהיסטוריה של המועדון. ריו פרדיננד ציין שאחד הדברים החיוביים בו היה הישירות והחדות מול התקשורת, אך קראגר סיכם בעוקצנות: “החלק הטוב ביותר אצל אמורים היה מסיבות העיתונאים, לא הביצועים של הקבוצות שלו”. נוויל סיכם בגישה מאוזנת: “הוא היה כן ואמיתי, אבל ביונייטד זה לא מספיק. אם התוצאות והיכולת גרועות, גם אדם חביב וישר יפוטר”.

עם עזיבתו, שחקני יונייטד נפרדו ממנו ברשתות החברתיות. הקפטן ברונו פרננדש הודה לו ואיחל לו הצלחה, וגם הארי מגווייר כתב הודעת פרידה. כעת, בזמן שהקבוצה ממתינה להחלטה על המאמן הבא, המסר שעולה מקרב הפרשנים ברור: יונייטד חייבת לחזור לשורשים, לאופי ולזהות שלה, אחרת גם המינוי הבא עלול להסתיים באותה דרך.