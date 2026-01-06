יום שלישי, 06.01.2026 שעה 10:34
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4218-4420מנצ'סטר סיטי2
4224-3320אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3122-3320צ'לסי5
3130-3420מנצ'סטר יונייטד6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

נוויל: תמנו מאמן שמתאים ל-DNA של המועדון

אגדת מנצ'סטר יונייטד לאחר פיטוריו של רובן אמורים: "מספיק עם הניסויים, צריך מאמן עם ניסיון שמוכן לשחק התקפי". שחקני הקבוצה נפרדו מהפורטוגלי

|
רובן אמורים (IMAGO)
רובן אמורים (IMAGO)

גארי נוויל קרא למנצ’סטר יונייטד “להפסיק עם הניסויים” ולמנות מאמן ש“מתאים ל-DNA של המועדון”, בעקבות פיטוריו של רובן אמורים ביום שני. בינתיים, דארן פלטשר מונה למאמן זמני עד למינוי מאמן קבוע, מהלך שיונייטד מתכננת לבצע רק בקיץ הקרוב.

נוויל, מגן וקפטן עבר של המועדון, הבהיר כי המינוי הבא חייב לשקף את המסורת של יונייטד. “הניסויים חייבים להיפסק. תמיד הייתי גאה במה שהמועדון הזה מייצג, כדורגל הרפתקני, מרגש, שילוב צעירים ובידור הקהל. יונייטד חייבת לקחת סיכונים ולשחק כדורגל התקפי ואגרסיבי. הגענו לנקודה שבה צריך מאמן שמתאים ל-DNA של המועדון”.

נוויל השווה את המצב לברצלונה, שלדבריו אינה משנה את זהותה עבור אף אחד, וטען שגם יונייטד לא צריכה לעשות זאת. “צריך למצוא מאמן עם ניסיון, שמוכן לשחק מהר, התקפי, אטרקטיבי ואגרסיבי”, הדגיש.

גארי נוויל (IMAGO)גארי נוויל (IMAGO)

אמורים הגיע לאולד טראפורד עם תפיסה טקטית ברורה, שהתבססה על מערך 3-4-3 שהביא לו הצלחה בספורטינג, אך ביונייטד הקבוצה התקשתה להסתגל. “חשבתי שהם יסתגלו טוב יותר לשלישיית בלמים”, הודה נוויל. “אני ממש מופתע שהם המשיכו להיראות כל כך רע בשיטה הזו”.

גם גארי ליניקר התייחס לנושא בפודקאסט The Rest Is Football וטען כי אמורים היה עקשן מדי. “זה הרגיש כאילו הוא כמעט מזמין את זה”, אמר. “זה לא היה חיבור נכון. השחקנים לא התאימו לסגנון שלו, והמועדון היה צריך לזהות את זה מוקדם יותר”.

ג’יימי קראגר סבור שלמרות הכאוס, תפקיד מאמן יונייטד עדיין אטרקטיבי מאוד. “זה אחד המועדונים הגדולים בעולם ותמיד יהיה כזה”, אמר. “תדמיין להיות זה שמצליח סוף סוף. מישהו בסוף יצליח ביונייטד, המועדון גדול מדי כדי להיכשל לאורך זמן”. עם זאת, נוויל טען שעדיף להמתין עם מינוי קבוע עד הקיץ, מאחר שמאגר המאמנים האיכותיים כרגע מוגבל.

גג'יימי קראגר (רויטרס)

רנה מולנסטיין, מאמן עבר ביונייטד, הדגיש כי המועדון חייב לבחור מאמן עם ניסיון מוכח בפרמייר ליג. “הם לא רוצים לעשות עוד טעות”, אמר. “צריך מישהו עם קבלות, שמבין את הליגה, עם אישיות חזקה, כריזמה וחזון ברור לאן לקחת את המועדון”. גם השוער לשעבר מארק בוסניץ’ אמר שהמצב “בלגן מוחלט”, והוסיף שהאוהדים ראויים לדעת מה קורה מאחורי הקלעים.

אמורים עצמו בנה לעצמו מוניטין של מסיבות עיתונאים סוערות, כולל אמירה בינואר 2025 שבה תיאר את קבוצתו כ“אולי הגרועה ביותר” בהיסטוריה של המועדון. ריו פרדיננד ציין שאחד הדברים החיוביים בו היה הישירות והחדות מול התקשורת, אך קראגר סיכם בעוקצנות: “החלק הטוב ביותר אצל אמורים היה מסיבות העיתונאים, לא הביצועים של הקבוצות שלו”. נוויל סיכם בגישה מאוזנת: “הוא היה כן ואמיתי, אבל ביונייטד זה לא מספיק. אם התוצאות והיכולת גרועות, גם אדם חביב וישר יפוטר”.

עם עזיבתו, שחקני יונייטד נפרדו ממנו ברשתות החברתיות. הקפטן ברונו פרננדש הודה לו ואיחל לו הצלחה, וגם הארי מגווייר כתב הודעת פרידה. כעת, בזמן שהקבוצה ממתינה להחלטה על המאמן הבא, המסר שעולה מקרב הפרשנים ברור: יונייטד חייבת לחזור לשורשים, לאופי ולזהות שלה, אחרת גם המינוי הבא עלול להסתיים באותה דרך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */