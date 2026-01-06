יום שלישי, 06.01.2026 שעה 06:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

הפועל פתח תקווה הציעה חוזה חדש לאיתי רוטמן

פתיחת העונה הטובה של הבלם עשתה את שלה. כהן אמור לחזור לאימונים, עסקת טאבי לסלטיק צפויה להיחתם, אך בסביבתו שוללים נוכחות של נציגי הקבוצה בארץ

|
איתי רוטמן חוגג את שער היתרון (חגי מיכאלי)
איתי רוטמן חוגג את שער היתרון (חגי מיכאלי)

פתיחת העונה הטובה של הפועל פ”ת מביאה גם לשביעות רצון גדולה בקרב הצוות המקצועי מלא מעט שחקנים. אחרי ההצעה שהוגשה לרועי דוד להמשיך את ההתקשרות, ל-ONE נודע כי במועדון פתחו במגעים עם הבלם איתי רוטמן להארכת חוזהו.

רוטמן משחק במועדון זו העונה השנייה, כאשר בקיץ מומשה עליו האופציה גם לעונה בליגת העל. לאחר פתיחת העונה הטובה שלו, שכללה גם שני שערים, במועדון רוצים להחתימו על חוזה חדש ומגעים בנושא החלו לאחרונה מול סוכנו גלעד קצב.

בינתיים, הקבוצה תמשיך הבוקר את ההכנות לקראת המשחק הקרוב מול עירוני טבריה. בעוד תומר אלטמן עדיין לא אמור לשוב לסגל, יונתן כהן, שמחלים מהבצקת בשריר האחורי, אמור לחזור לאימונים מלאים הבוקר או לכל המאוחר מחר, כאשר קיימת אופטימיות שיהיה בסגל.

יונתן כהן (שחר גרוס)יונתן כהן (שחר גרוס)

בנוגע לג'וסלין טאבי, שעסקת מעברו לסלטיק קרובה לסיכום, המלאבסים אמורים לקבל סכום הקרוב ל-900 אלף שקלים. למרות הדיווחים על כך שנציגים של סלטיק כבר נמצאים בישראל, בסביבתו סיפרו כי נותרו כמה פרטים קטנים לסגירת העסקה.

ההערכה היא שדווקא טאבי וסוכנו סתיו חכמון, הם אלו שימריאו לסקוטלנד בימים הקרובים, כאשר אז תיחתם העסקה באופן רשמי כאשר לפי שעה, בסביבת המו"מ לא רואים סיבה לנפילתו. מלכתחילה, למרות מספר הצעות, הרצון היה לסכם מול הסקוטים.

