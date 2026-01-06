יום שלישי, 06.01.2026 שעה 14:59
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

"כמו להיות תאום או להיוולד ב-29 בפברואר"

בספרד פרסמו זווית נוספת להצגה של גונסאלו - רק 0.068% מהאוהדים הימרו על שלושער שלו, ואף אחד לא הימר על שער של פראן: "כמו להיות עיוור צבעים"

|
גונסאלו גארסיה (IMAGO)
גונסאלו גארסיה (IMAGO)

הניתוח של “נס לה פבריקה” מול בטיס, משחק שבו כל השערים נכבשו על ידי שחקני בית לראשונה מזה 24 שנים בריאל מדריד, רק מעמיק את תחושת ההשתאות כשמבינים עד כמה מדובר באירוע חריג. בעונה שעברה, בליגה הראשונה, נכבשו רק 12 שלושערים, ובריאל מדריד זה לא קרה על ידי שחקן בית מאז ראול ב-2009.

קשה לומר מה היה מוזר יותר: שגונסאלו כבש שלושה שערים, שאסנסיו כבש את שערו הראשון בריאל מדריד, או שפראן גארסיה מצא את הרשת. לפי נתוני Betfair, רק 0.068% מהמהמרים האמינו שהחלוץ יכבוש שלושער, 68 מתוך כל 100 אלף איש. רק הימור אחד נרשם על שער של אסנסיו, ואף אחד לא הימר שפראן גארסיה יכבוש.

מבחינה סטטיסטית, המדגם שנבדק בספרד מציג טווח טעות של קרוב ל-1%. במילים אחרות, 99.93% מהאוהדים סברו שזה בלתי אפשרי. מעבר להסתברות האמיתית של האירוע, עצם האפשרות שגונסאלו יכבוש שלושער הוצבה בעיני הציבור ברמה כה נמוכה, עד שהושוותה להסתברות להיוולד ב-29 בפברואר.

שלושער משוגע של גונסאלו: ריאל עם 1:5 ענק

“אותו טווח הסתברות הושווה גם למצבים כמו להיות בעל אח תאום, שבאירופה מהווים בין 3% ל-4% מהלידות, להיות עיוור צבעים, שיעור דומה בקרב גברים בספרד ובאירופה, או להתרחשות של רעידת אדמה משמעותית בעיר מדריד, שההסתברות לה בפרק זמן של 50 שנים מוערכת בין 2% ל-4%”, נכתב ב’מארקה’.

ואם שלושער של גונסאלו נראה כמעט דמיוני, הרי ששער של אסנסיו או פראן גארסיה היה בלתי מתקבל על הדעת עוד יותר. במקרה של אסנסיו, משתמש אחד בלבד ב-Betfair העלה אפשרות כזו. במקרה של פראן גארסיה, לא היה אפילו הימור אחד. הימור משולב על שלושתם היה מניב למנצח סכום של מיליונים.

