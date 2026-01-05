מטורף: דני אבדיה נבחר לשחקן השבוע במערב

הכותרות סביב דני אבדיה ממשיכות להגיע בזו אחר זו, והערב (שני) הגיע גם חותם רשמי מה-NBA: הפורוורד הישראלי נבחר לשחקן השבוע באזור המערב. אבדיה הוביל את פורטלנד לשבוע מוצלח במיוחד עם שלושה ניצחונות מול הפסד אחד, כשהוא מציג יכולת אישית יוצאת דופן עם ממוצעים של 26.8 נקודות, 8.3 ריבאונדים ו־9.8 אסיסטים למשחק.

בין היתר סיפק הופעה גדולה מול ניו אורלינס ורשם טריפל דאבל מרשים גם נגד סן אנטוניו. במזרח נבחר טייריס מקסי לשחקן השבוע. במקביל, פרשן ESPN קווין פלטון פרסם את התחזית שלו למירוץ הפרסים האישיים בתום העונה, וציין כי אבדיה נחשב כרגע למועמד המוביל לזכייה.

פלטון הסביר כי לדעתו הפריצה של אבדיה כבר החלה במחצית השנייה של העונה שעברה, אז העמיד ממוצעים של 23.3 נקודות, 9.7 ריבאונדים ו-5.2 אסיסטים למשחק, נתונים שלטענתו לא זכו למספיק תשומת לב.

העונה, כך לדבריו, אבדיה אמנם שיפר בעיקר את ממוצעי הנקודות והאסיסטים, בין היתר בשל תפקיד מרכזי יותר כפוינט-פורוורד בעקבות פציעות בקו האחורי של פורטלנד, אך הקפיצה עצמה פחות חריגה בהשוואה לשחקנים אחרים.