כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

העסקה נסגרה: ז'ואאו קאנסלו יחתום בברצלונה

התנאים שהוצבו, המוכנות של השחקן, האישור של פליק, הוורסטיליות שלו ששיחקה גורם מכריע ולמה שמו של לבנדובסקי עלה? הפרטים על חזרת המגן לקאמפ נואו

|
ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)
ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)

ברצלונה מתקרבת לצירוף משמעותי בחלון החורף, כאשר ז’ואאו קאנסלו נמצא מרחק נגיעה מחזרה לקאמפ נואו. לפי הדיווחים, המגן הפורטוגלי נחוש לעזוב את אל הילאל באופן מיידי, והעסקה סוכמה ונסגרה כשהוא יגיע בהשאלה לחצי העונה הקרובה. ההודעה הרשמית, כך נטען, עשויה להגיע כבר בשעות הקרובות, לאחר סגירת הפרטים האחרונים בחוזה.

ברצלונה תשלם בין 4 ל-5 מיליון אירו משכרו עבור חצי העונה שנותרה, מה שאומר שהשחקן מוותר על יותר מ-50% משכרו כדי לחזור לברצלונה. הרצון הגדול שלו היה גורם מכריע בהתקדמות העסקה. לפי מה שדווח ב'ספורט', כבר קיים סיכום בעל פה בין שני המועדונים, וכעת נמצאים בשלב ניסוח החוזים כדי להפוך את ההחתמה לרשמית. בברצלונה מנצלים את השעות הראשונות שלהם בערב הסעודית וכבר סגרו את הרכש הראשון של חלון החורף.

עבור האנזי פליק, מדובר בחיזוק שהיה חסר לו, במיוחד לאחר שהבהיר בפומבי כי הסגל זקוק לעוד שחקן הגנה. נשיא המועדון ז’ואן לאפורטה, המנהל המקצועי דקו וסוכנו של השחקן ז’ורז’ה מנדש פועלים במשותף כדי להשלים את המהלך. ברצלונה כבר הגישה הצעה רשמית לאל הילאל להשאלה של שישה חודשים, וקאנסלו עצמו הבהיר לכל אורך הדרך כי ברצלונה היא היעד המועדף עליו, גם על חשבון הצעות אחרות, כולל התעניינות מאינטר שנבלמה בהמשך.

זז'ואאו קאנסלו (רויטרס)

קאנסלו, בן 31, חיפש דרך לסיים את דרכו בערב הסעודית לאחר מערכת יחסים מתוחה עם המאמן סימונה אינזאגי, שהשאיר אותו מחוץ לסגל הליגה למרות חוזה בתוקף עד 2027. הוא ביקש ממנדש למצוא פתרון מיידי, וברצלונה הפכה לאופציה הריאלית ביותר. תקופת ההשאלה הקודמת שלו במועדון בעונת 2023/24 הותירה רושם חיובי, בעיקר בזכות מחויבות, אגרסיביות ואיכות עם הכדור. התנאים היחידים של הקטלונים: לא לשלם דמי מעבר וששכרו יתאים לתקרת השכר במועדון.

בעבר, מצבה הכלכלי הרעוע של ברצלונה, מגבלות הפייר פליי והדרישות הגבוהות של מנצ’סטר סיטי מנעו החתמה קבועה שלו. כעת, הסיטואציה נוחה יותר: אל הילאל מעוניינת לחסוך בעלויות שכר, וברצלונה יכולה להרשות לעצמה את העסקה במסגרת השאלה, תוך נשיאה בחלק מצומצם בלבד משכרו הגבוה. קאנסלו אף הבהיר כי הוא מוכן לוותר על סכומי כסף משמעותיים כדי לשוב וללבוש את החולצה הכחולה אדומה. 

היתרון הגדול של קאנסלו עבור פליק הוא הוורסטיליות. בקו הגנה דליל, הוא יכול לשחק כמגן ימני ולהעניק מנוחה לז’ול קונדה או לאפשר לו לחזור למרכז ההגנה, וגם כמגן שמאלי, עמדה שבה אלחנדרו באלדה הוא האופציה הטבעית היחידה לאחר השינויים שנכפו על הסגל. האיכות הטכנית של קאנסלו מאפשרת לו גם להשתלב בקישור או להצטרף גבוה להתקפה, מה שהופך אותו ל“ג’וקר” טקטי משמעותי.

קאנסלו (רויטרס)קאנסלו (רויטרס)

במקביל, ברצלונה ממשיכה לבחון גם חיזוק בעמדת הבלם, במיוחד לאחר הפציעה הקשה של אנדראס כריסטנסן. פליק ודקו חיפשו בלם שמאלי, אך שוק החורף מוגבל מאוד, ומעטים המועדונים שמוכנים לשחרר שחקני מפתח בשלב כזה של העונה. לאור זאת, האפשרות של קאנסלו, שאינו בלם, אך מספק פתרון מיידי ואיכותי בהגנה, צברה עדיפות ברורה.

מאחורי הקלעים, מנדש ממלא תפקיד מכריע. הקשר הקרוב שלו עם לאפורטה ודקו סייע לקדם את המהלך, והעובדה שהשחקן עצמו דוחף לעסקה הפכה אותה לאפשרית. הנהלת ברצלונה משוכנעת בערכו של קאנסלו, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת התאמה מיידית לסגל, במיוחד על רקע המקום שייפתח בתקציב בעקבות פציעות ארוכות טווח.

בתוך המשא ומתן על קאנסלו עלתה גם סוגיה נוספת: אל הילאל בחנה אפשרות לשלב בעסקה השאלה של רוברט לבנדובסקי עד לסיום העונה. הרעיון היה להקל על ברצלונה מבחינת שכר ולשלוח את החלוץ הפולני לערב הסעודית, אך נכון לעכשיו אין אינדיקציה שלבנדובסקי מוכן לעזוב. בנוסף, לאור ריבוי המסגרות והעובדה שלפליק אין עומק משמעותי בעמדת החלוץ, עזיבה כזו נראית לא סבירה בשלב זה.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

בסיכומו של דבר, ברצלונה מתמקדת כעת בסגירת עסקת קאנסלו, שנתפסת כהזדמנות שוק נדירה: שחקן מנוסה, איכותי, שמכיר את המועדון ורוצה לחזור אליו בכל מחיר. השעות הקרובות עשויות להיות מכריעות, ואם הכל יתנהל כמצופה, פליק עשוי לקבל את החיזוק שביקש כבר בתחילת חלון החורף, כזה שיכול להשפיע מידית על המשך העונה.

