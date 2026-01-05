יום שני, 05.01.2026 שעה 22:38
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

בחיפה מרגיעים: פציעת חזיזה לא נראית רצינית

הקפטן נטש את הדרבי במהלך ה-0:2 של הירוקים עם פגיעה בברך, באבחנה הראשונית במועדון חושבים שלא מדובר במשהו רציני, אך השחקן ייבדק בכל מקרה

|
דולב חזיזה יורד פצוע (עמרי שטיין)
דולב חזיזה יורד פצוע (עמרי שטיין)

מכבי חיפה אספה שלוש נקודות יקרות במיוחד היום (שני) עם ניצחון 0:2 בדרבי, כשהיא החזירה את הכרמל להיות ירוקה, אבל לצד הניצחון המרשים יש גם דאגה קטנה. קפטן הקבוצה ואחד השחקנים הבולטים בשיפור של המועדון בשבועות האחרונים, דולב חזיזה, נפצע ונטש את המשחק.

הקשר/קיצוני נפגע במהלך החצי הראשון בברך, אך כנראה ניסה להמשיך לשחק אחרי ההפסקה. במהלך המחצית השנייה, כבר בדקות הפתיחה, הוא דידה עד שלבסוף נשכב על הדשא וסימן שהוא לא יכול להמשיך, כאשר מיכאל אוחנה נכנס במקומו כבר בדקה ה-50.

אחרי דפיקות לב במועדון הירוק, גורמים במכבי חיפה הרגיעו וטוענים שהפציעה של דולב חזיזה בברך לא נראית רצינית. בכל מקרה, כמובן שהשחקן ייבדק פעם נוספת ורק לאחר הבדיקה חומרת הפציעה שלו תתברר באופן סופי, כאשר במועדון מקווים שאכן כמו שהם חוזים, הפגיעה לא תהיה רצינית.

