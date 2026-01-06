נחשף: הצעדים של פיורנטינה כדי להגן על סולומון

הבכורה המוצלחת של מנור סולומון לא יורדת מהכותרות בתקשורת האיטלקית, שם חושפים פרטים חדשים על הצעדים של פיורנטינה על מנת להגן על השחקן החדש שלה מפני אפשרות להפגנות, כשבמועדון אף רצו להימנע מהנפה אפשרית של דגלי פלסטין ביציעים. לקראת לאציו מחר, באיטליה מעריכים שהקיצוני יזכה ליותר דקות, אם כי הוא עדיין צפוי לפתוח בספסל.

“הבכורה של מנור סולומון בפיורנטינה הייתה שונה לחלוטין מזו של אותו שחקן עצמו בספרד. אותו שחקן, אותן נסיבות, משחק ראשון במדי מועדון חדש, אך הקשר שונה: ב-20 בספטמבר ערך הישראלי את הופעת הבכורה שלו בוויאריאל, בספרד, באצטדיון לה סרמיקה. גם אז הוא נכנס כמחליף בדקות הסיום, מול אוססונה, וגם אז קבוצתו ניצחה. באותה הזדמנות, עם זאת, הוא זכה לשריקות בוז מצד אוהדיו החדשים, בעוד שהפעם, למרות הגישה הדומה למשחק, היו רק מחיאות כפיים וללא תגובות שליליות”, התגאו בתקשורת בפירנצה.

“המחלוקת המשמעותית שליוותה את הגעתו לפירנצה התפוגגה עד למשחקו הראשון באיטליה. המשחק נערך כרגיל באצטדיון פרנקי בתכולה מצומצמת, עם בדיקות קפדניות אף יותר ל-19,000 הצופים שנכחו. הגעתו של כדורגלן ישראלי, שבתקופה האחרונה הביע תמיכה בצה"ל ברשתות החברתיות שלו, העלתה את רמת הכוננות”, מסבירים בארץ המגף.

בבכורה! מנור החל את מהלך הניצחון הדרמטי

בהתאם לכך, לקראת הופעת הבכורה של סולומון בפירנצה נאסרו סמלים או דגלים הקשורים לסכסוך הישראלי פלסטיני, כאשר מספר דגלים פלסטיניים אף הוחרמו במהלך בידוק מקדים יסודי, כך מספרים באיטליה. מעבר לכך, “גם מסלול האוטובוס של פיורנטינה שונה”. האוטובוס לא עצר בנקודה הקבועה שלו, סמוך למרכז היציע הראשי, שם חיכו בדרך כלל כמאה אוהדים לשחקנים. “במקום זאת, הוא הסתובב, ובליווי משטרתי נכנס ישירות לאצטדיון, תוך הימנעות מהקהל. אפס סיכון, כדי למנוע כל סוג של הפגנה”, פורסם באיטליה.

בתוך האצטדיון עצמו נשמעו מחיאות כפיים רבות לשחקן, שנכנס כמחליף באמצע המחצית השנייה כשהוא לובש את החולצה מספר 19. “נשמעו רק שריקות בוז בודדות, לא משהו יוצא דופן ביחס למה שקרה בספרד. ובעיקר, לא נראו דגלים פלסטיניים ביציעים”, התגאו באיטליה ונזכרו: “תמונה שונה לחלוטין מזו שנרשמה באותו אצטדיון לפני שנתיים, אז היה זה מרץ 2024, ובמשחק הגומלין של שמינית גמר הקונפרנס ליג אירחה פיורנטינה את מכבי חיפה. אז נוכחות המשטרה שנועדה למנוע כל סוג של הפגנה הייתה בולטת אף יותר, כולל מסוקים שחגו מעל אזור קמפו די מארטה”.

מנור סולומון (IMAGO)

באותה הזדמנות, עם זאת, נכנסו לאצטדיון מספר דגלים פלסטיניים, כאשר יציע האולטראס נקט עמדה ברורה בנושא. הפעם, לעומת זאת, היו רק כמה תגובות ברשתות החברתיות, ללא הצהרה רשמית מצד אוהדי פיורנטינה. רק שקט, ללא דגלים, ומחיאות כפיים מבוקרות.