"אם העבירה הייתה בצד השני, לא היו קוראים לו"

אחרי תוצאות די מעודדות בשני משחקי הדרבי האחרונים ביניהן, הפועל חיפה קיוותה לרשום ניצחון נוסף על יריבתה העירונית, מכבי חיפה, כשהתארחה אצלה בסמי עופר לדרבי החם של הכרמל, אך בתום 90 דקות היו אלו הירוקים שיצאו עם ידם על העליונה אחרי 0:2 שהחזיר את הצבע הירוק לחיפה.

לאחר ההפסד דיבר מאמן האדומים, גל אראל: “קודם כל נתחיל עם האדום. שלושים דקות שיחקנו כדורגל ממש טוב, הגענו למצבים ושלטנו במשחק. באנו מוכנים והתכוננו טוב למשחק, זה נכון שהגיע לשחקן שלנו אדום אבל זה מאכזב ומכעיס, כל השבוע אנחנו מתכוננים לדרבי, בא לפה שופט בכיר ושורק ונותן אדום, אני לא מבין למה הוא ביטל את האדום, זה שבוע שני ברציפות. זה מאכזב כי בסוף אנחנו מתעסקים בכדורגל ורוצים לשחק את המשחק אבל שבוע אחרי שבוע, ולא רק במשחק שלנו, שופטים מתערבים”.

“אני לא יודע מה אמרו אצלכם בשידור אבל היה פאול על איסט, גם עם היד וגם עם הרגל, ראיתי את המהלך מספר פעמים, אם העבירה הייתה בצד השני, לא היו קוראים לשופט להגיע ל-VAR”.

שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

“דרבי בשבילי זה משחק אמוציונלי, אני חייב להגיד דווקא עכשיו אחרי ההפסד, כינסתי את כל השחקנים ואמרתי להם שאני גאה בהם אחד אחד. לשחק בעשרה שחקנים מול מכבי חיפה מול 30 אלף אוהדים ירוקים, ולהוציא מכל אחד את המיץ כדי לא לספוג עוד שער, זה היה לי הכי חשוב, אמרתי להם שמבחינתי לסיים את המחצית השנייה ב-0:0. אני גאה בבחורים ואני חייב לומר מילה טובה לקהל, אני מצטער שהפסדנו דרבי, אבל אני בטוח שיבואו עוד ימים טובים, יש לנו קבוצה חזקה טובה ונרים את הראש לקראת הפועל ת”א”.

ליסב עיסאת עם הרגע שעורר מחלוקת מול ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

על מעמדו בקבוצה: “אם מאמנים אחרים מנסים לדחוף את עצמם למועדון זה שלהם. אני כל כולי עסוק בהפועל חיפה, חייב לומר שזה לא מעסיק אותי בכלל, אני משתדל גם שלא לקרוא תקשורת ולא להתעסק בדברים האלה, יש לי שחקנים שאני מחובר אליהם ואני בטוח שזה הדדי”.

“לא הייתי משנה כלום אם הייתי מתחיל את הדרבי מהתחלה כי פתחנו מצוין. האדום הפך את המומנטום והקשה על המשחק, היה לי חבל על הגול שספגנו בסוף המחצית השנייה, כי בפיגור של שער עוד יש טעם שאפשר לחזור, אבל דווקא היום אני רוצה לומר מילה טובה גם לקהל וגם לשחקנים, אני מאוד גאה בהם”.

אוראל גרינפלד מוציא כרטיס אדום לסנה גומס (עמרי שטיין)

אופק ביטון שיתף בתחושות: “אנחנו רוצים להתנצל בפני האוהדים שבאו ותמכו, אני יודע מה זה דרבי, אנחנו מקווים לתקן בשבת. לגבי השיפוט, אנחנו עשינו את שלנו. לקבל אדום בדקה 30 זה לא קל אבל בסוף עמדנו טוב, וזה הכדורגל, אני שמח לפחות שלא התפרקנו”.