יום שני, 05.01.2026 שעה 22:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

בהפועל חיפה זועמים: "אי אפשר לנצח שופטים"

זעם אצל האדומים מהכרמל בעקבות ביטול הכרטיס האדום לליסב עיסאת: "הלחץ של מכבי חיפה הכריע את השופטים, נעלה למחצית השנייה ונלחם למרות השיפוט"

|
אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)
אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)

במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל, מתקיים בשעה זו הדרבי החם של העיר חיפה בו מארחת מכבי את הפועל, כאשר רגעים ספורים לפני השער השני של הירוקים החליט אוראל גרינפלד לבטל כרטיס אדום ששלף לליסב עיסאת עקב התערבות מערכת ה-VAR, ובצד האדום של העיר לא נותרו אדישים.

מהמועדון הביעו זעם ומסרו: “אי אפשר לנצח שופטים מסתבר, הלחץ של מכבי חיפה הצליח להכריע את השופטים. נעלה למחצית השנייה ונלחם למרות השיפוט”.

כשהם בפיגור מספרי אחרי הכרטיס האדום שספג סנה גומס וכשירדו למחצית בפיגור של שני שערים, הבחורים של גל אראל ינסו כעת לעשות את הבלתי ייאמן ולהשיג את השערים אותם הם מחפשים.

