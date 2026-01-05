בהפועל חיפה זועמים: "אי אפשר לנצח שופטים"

במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל, מתקיים בשעה זו הדרבי החם של העיר חיפה בו מארחת מכבי את הפועל, כאשר רגעים ספורים לפני השער השני של הירוקים החליט אוראל גרינפלד לבטל כרטיס אדום ששלף לליסב עיסאת עקב התערבות מערכת ה-VAR, ובצד האדום של העיר לא נותרו אדישים.

מהמועדון הביעו זעם ומסרו: “אי אפשר לנצח שופטים מסתבר, הלחץ של מכבי חיפה הצליח להכריע את השופטים. נעלה למחצית השנייה ונלחם למרות השיפוט”.

כשהם בפיגור מספרי אחרי הכרטיס האדום שספג סנה גומס וכשירדו למחצית בפיגור של שני שערים, הבחורים של גל אראל ינסו כעת לעשות את הבלתי ייאמן ולהשיג את השערים אותם הם מחפשים.