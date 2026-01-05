סמי עופר נצבע בירוק: הדרבי החיפאי בתמונות

סמי עופר נצבע בירוק: הדרבי החיפאי בתמונותהטקס לרמי גרשון בפתיחה, התפאורה והאווירה ביציעים, הכרטיס האדום, האכזבה אצל הפועל חיפה והחגיגות של מכבי חיפה. צפו במשחק מעדשת המצלמה של ONE מערכת ONE | 05/01/2026 22:31 גיא מלמד ודולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין) רמי גרשון ונטע אלחמיסטר בטקס המרגש (עמרי שטיין)רמי גרשון עם נטע אלחמיסטר ודולב חזיזה בטקס (עמרי שטיין)אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)פייר קורנו עולה לנגוח (עמרי שטיין)קנג'י גורה (עמרי שטיין)דולב חזיזה רודף אחרי ג'ורג' דיבה (עמרי שטיין)פייר קורנו (עמרי שטיין)דולב חזיזה וג'ורג' דיבה (עמרי שטיין)אופק ביטון וליסב עיסאת (עמרי שטיין)אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)אוראל גרינפלד מוציא כרטיס אדום לסנה גומס (עמרי שטיין)יילה בטאיי על כר הדשא (עמרי שטיין)סנה גומס מאוכזב (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)דולב חזיזה ופטר אגבה (עמרי שטיין)דולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)איתן אזולאי חוגג (עמרי שטיין)ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)ליסב עיסאת ברגע האדום, שבוטל (רדאד ג'בארה)ליסב עיסאת (רדאד ג'בארה)אוראל גרינפלד חוזר בו מההחלטה (רדאד ג'בארה)קנג'י גורה מול רג'יס אנדו (רדאד ג'בארה)גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)גיא מלמד ודולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)גיא מלמד ודולב חזיזה בטירוף (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)דולב חזיזה (עמרי שטיין)דולב חזיזה (עמרי שטיין) הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש