הקאמבק קרוב: קנסלו על סף חזרה לברצלונה

האם ברצלונה תתחזק בחלון ההעברות של חודש ינואר? זמנו של ז’ואאו קנסלו באל הילאל יגיע לסיומו והמרדף אחר המגן הפורטוגלי בין לא מעט קבוצות מתקיים, אך בימים האחרונים דיווחים שונים בישרו שהוא מעדיף לשוב לברצלונה, ונראה שכעת הקטלונים פעלו וקרובים מתמיד להחזירו.

לפי דיווח של פבריציו רומאנו, בארסה שלחה הצעה רשמית לאל הילאל עבור קנסלו. ההצעה היא על מנת לשאול את המגן הפורטוגלי כשהיא תשתתף בחלק קטן מהשכר שלו, והשיחות נמשכות מספר ימים ועדיין מתקיימות בימים אלו, על מנת להביא את השחקן לבלאוגרנה.

אחרי הדיווח של האיטלקי, בכל אירופה וגם בסעודיה יישרו קו ואף הגדילו לרשום: החזרה על סף רשמית וצפויה לקרות בימים הקרובים. לפי לא מעט אנשי תקשורת בכירים, קנסלו ישלים בימים הקרובים את החזרה שלו לברצלונה, אחרי שהתעקש להמתין רק לה.

פבריציו רשם גם שאינטר כבר סיכמה בעל פה עם אל הילאל על מעברו של קנסלו כבר בשבוע שעבר, אבל השחקן התעקש לחכות עבור ברצלונה. כזכור, המגן כבר שיחק אצל הקטלונים בעבר, וכעת נראה שהוא מתקרב לשוב אליה לקדנציה נוספת.