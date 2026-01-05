טרגדיה אישית: קאמפל ויתר על מיליון אירו ופרש

הקשר הוותיק של ר.ב. לייפציג, קווין קאמפל, קיבל החלטה קשה: לעזוב את הכדורגל לפחות בשלב זה, ולסיים את חוזהו במועדון כבר בינואר הקרוב, זאת על רקע טרגדיות משפחתיות כואבות. קאמפל, שאיבד בחודש אוקטובר האחרון את אחיו סקי בפתאומיות, החליט לשנות סדרי עדיפויות ולחזור לעיר הולדתו זולינגן שבגרמניה, במטרה להיות קרוב למשפחתו.

בנוסף לאובדן האח, אביו של הקשר אינו חש בטוב, דבר שהשפיע משמעותית על ההחלטה הדרמטית. “המוות הפתאומי של אחי היה קריאת השכמה”, סיפר קאמפל. “אין לנו הרבה זמן, ולכן חשוב לבלות אותו עם האנשים הקרובים אלינו. אני רוצה להיות בבית, במיוחד כי מצבו של אבי לא טוב. הזמן שאנחנו מבזבזים, לא חוזר”.

במהלך פגרת הנבחרות באוקטובר שהה קאמפל עם אחיו בחופשה במיורקה, שם שוחחו השניים על החיים שאחרי הכדורגל. ימים ספורים לאחר מכן, האח הלך לעולמו, אירוע שטלטל את הקשר וגרם לו לקבל את ההחלטה לתלות את הנעליים, לפחות לעת עתה.

חוזהו של קאמפל בלייפציג היה אמור להסתיים ביוני הקרוב, אך הוא יסתיים רשמית כבר ב-31 בינואר. משחק הפרידה שלו צפוי להיות מול באיירן מינכן ב-17 בחודש. “אני לא יודע אם אי פעם אחזור לשחק כדורגל, אפילו לא בליגה נמוכה. כרגע זה נראה לי לא מציאותי”, הודה. כדי להשתחרר מהחוזה, קאמפל מוותר על סכום של למעלה ממיליון אירו, אך מבחינתו, הזמן עם המשפחה שווה הרבה יותר: “כסף אפשר להרוויח, זמן – לא”.