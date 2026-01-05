צוות של סלטיק הגיע לארץ, טאבי צפוי לעבור

ג’וסלין טאבי הוא ללא ספק אחד השחקנים המוכשרים ביותר העונה בליגת העל ועם ההצלחה שלו מגיעות גם התעניינויות מקבוצות מעבר לים, כאשר נראה שהיעד הבא שלו קרוב מתמיד. הקיצוני של הפועל פתח תקווה בדרך הבטוחה לסלטיק, כאשר היום (שני) מדווחים בצרפת שהמעבר קרוב להיסגר.

לפי ה’פוט מרקאטו’, ריימס, שרלרואה, טרבזונספור וגם סלטיק רצו את השחקן, אבל נראה שהסקוטים הרציניים ביותר ואפילו נרשם בדיווח שנציגים של הירוקים הגיעו לישראל על מנת לבצע בדיקות רפואיות לטאבי, בהעברה שצפויה להיסגר בתמורה לשלושה מיליון אירו.

אם הכל יילך כשורה, טאבי, שנרשם גם שהעדיף את סלטיק על פני ההצעות האחרות, יחתום לארבע וחצי שנים וינסה לעזור לירוקים להחזיר את תואר האליפות. סלטיק במקום השני אחרי הארטס, כאשר לסגנית האלופה יש 38 נקודות ולמוליכה 44, אחרי 20 מחזורים.

טאבי בן ה-20 עלה ליגה עם הפועל פתח תקווה אחרי שהושאל אליה מנתניה, והוא הושאל פעם נוספת למלאבסים גם אחרי עליית הליגה. העונה יש לו 12 הופעות בהן רשם שני שערים ושני בישולים, ואשתקד בלאומית רשם חמישה שערים ושלושה בישולים ב-27 הופעות.