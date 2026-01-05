יום שני, 05.01.2026 שעה 22:03
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
42%1740-169719מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1663-150619ליון וילרבאן18
32%1764-172019פאריס19
32%1690-152819פרטיזן בלגרד20

איטודיס: אני מאמין שמיציץ' ישחק נגד דובאי

מאמן הפועל ת"א שפך אור לגבי הסרבי לקראת דובאי מחר ב-21:05: "מהפסדים יכול לצאת עתיד טוב. רכש? האוזניים והעיניים עובדות, אבל מרוצים ממה שיש"

|
וסיליה מיציץ'. מסופר (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ'. מסופר (רדאד ג'בארה)

במימדים של הפועל תל אביב, ייתכן שהפסד מחר (שלישי, 21:05) יכול להיות מלווה במילה “משבר”. האדומים טרם הפסידו העונה שני משחקים ברציפות, עד שנכנעו להפועל ירושלים וז’לגיריס בשבוע האחרון ונגד דובאי בהיכל מנורה הם ינסו להימנע משלישי ברציפות, כאשר כל המשחקים הללו גם באולם הביתי שלהם ביד אליהו.

הקבוצה ערכה את האימון המסכם שלה לקראת ההתמודדות נגד הקבוצה מאסיה, אותה ניצחה בסיבוב הראשון. הפועל תל אביב איבדה את הפסגה והיא תנסה לעשות צעד ראשון נגד דובאי כדי לחזור לשם, כאשר לאחר המשחק היא תזכה ללא מעט ימים בלי מפגש בעקבות הדחייה נגד פאריס, כאשר ההתמודדות הבאה היא נגד רמת גן ביום ראשון.

דימיטריס איטודיס דיבר באימון המסכם: “הפסדנו שני משחקים שונים, עם גישה אחרת, אבל הפסדים הם לא סוף העולם, זה חלק מהספורט ואם יודעים לנתח אותם ולקבל אותם זה יכול להיות ההתחלה של עתיד טוב. ראינו הרבה וידאו, עבדנו ואנחנו צריכים לחזור למסלול”.

איטודיס: "הפסדים הם לא סוף העולם"

על כך שקבוצתו איפשרה מעל 90 נקודות בשני ההפסדים האלו בבית: “חשוב מאוד לשפר את ההגנה, גם לא הולך לנו בהתקפה, לא נכנסות זריקות, עונשין, מאבדים את הכדור, צריכים לעשות משהו אחר גם בצד ההגנתי, ויש לנו איכויות בצד ההגנתי כדי להגיב ואנחנו צריכים לעשות את זה”.

על מצבו של וסיליה מיציץ’: “הוא בסדר, הוא מתאמן ואני מאמין שהוא יהיה חלק מהסגל במשחק נגד דובאי. רכש חדש? אנחנו במצב בסדר, יש לנו 18 שחקנים. זה לא אומר שהאוזניים והעיניים שלנו לא פועלות, כדי לעשות מה שצריך עבור העתיד, אבל כרגע אנחנו שמחים עם מה שיש לנו”.

האימון המסכם של הפועל תל אביב (רדאד גהאימון המסכם של הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (רדאד גשחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (רדאד ג'בארה)
איש וויינרייט (רדאד גאיש וויינרייט (רדאד ג'בארה)
בר טימור וים מדר (רדאד גבר טימור וים מדר (רדאד ג'בארה)
טאי אודיאסי מחויך (רדאד גטאי אודיאסי מחויך (רדאד ג'בארה)
גג'ונתן מוטלי מחויך (רדאד ג'בארה)
ברונו קבוקלו (רדאד גברונו קבוקלו (רדאד ג'בארה)

לגבי המקום הראשון אותו הם איבדו: “מי שרואה אותי מתראיין, מה שאכפת לי ולנו אכפת זה להיות בפליי-אין. אף פעם לא אמרתי שמקום ראשון זה יעד. יעדים משתנים, כי זה כמו לאכול ראשונה במסעדה, זה גורם לך לרצות לאכול עוד, אבל אנחנו כנים ויודעים שיש המון קבוצות טובות, כולל דובאי, שלה חסרו הרבה שחקנים במפגש הראשון, ואנחנו רוצים להשתפר כל הזמן, להגיע למקומות הפליי-אין”.

