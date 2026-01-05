איטודיס: אני מאמין שמיציץ' ישחק נגד דובאי

במימדים של הפועל תל אביב, ייתכן שהפסד מחר (שלישי, 21:05) יכול להיות מלווה במילה “משבר”. האדומים טרם הפסידו העונה שני משחקים ברציפות, עד שנכנעו להפועל ירושלים וז’לגיריס בשבוע האחרון ונגד דובאי בהיכל מנורה הם ינסו להימנע משלישי ברציפות, כאשר כל המשחקים הללו גם באולם הביתי שלהם ביד אליהו.

הקבוצה ערכה את האימון המסכם שלה לקראת ההתמודדות נגד הקבוצה מאסיה, אותה ניצחה בסיבוב הראשון. הפועל תל אביב איבדה את הפסגה והיא תנסה לעשות צעד ראשון נגד דובאי כדי לחזור לשם, כאשר לאחר המשחק היא תזכה ללא מעט ימים בלי מפגש בעקבות הדחייה נגד פאריס, כאשר ההתמודדות הבאה היא נגד רמת גן ביום ראשון.

דימיטריס איטודיס דיבר באימון המסכם: “הפסדנו שני משחקים שונים, עם גישה אחרת, אבל הפסדים הם לא סוף העולם, זה חלק מהספורט ואם יודעים לנתח אותם ולקבל אותם זה יכול להיות ההתחלה של עתיד טוב. ראינו הרבה וידאו, עבדנו ואנחנו צריכים לחזור למסלול”.

איטודיס: "הפסדים הם לא סוף העולם"

על כך שקבוצתו איפשרה מעל 90 נקודות בשני ההפסדים האלו בבית: “חשוב מאוד לשפר את ההגנה, גם לא הולך לנו בהתקפה, לא נכנסות זריקות, עונשין, מאבדים את הכדור, צריכים לעשות משהו אחר גם בצד ההגנתי, ויש לנו איכויות בצד ההגנתי כדי להגיב ואנחנו צריכים לעשות את זה”.

על מצבו של וסיליה מיציץ’: “הוא בסדר, הוא מתאמן ואני מאמין שהוא יהיה חלק מהסגל במשחק נגד דובאי. רכש חדש? אנחנו במצב בסדר, יש לנו 18 שחקנים. זה לא אומר שהאוזניים והעיניים שלנו לא פועלות, כדי לעשות מה שצריך עבור העתיד, אבל כרגע אנחנו שמחים עם מה שיש לנו”.

האימון המסכם של הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (רדאד ג'בארה)

איש וויינרייט (רדאד ג'בארה)

בר טימור וים מדר (רדאד ג'בארה)

טאי אודיאסי מחויך (רדאד ג'בארה)

ג'ונתן מוטלי מחויך (רדאד ג'בארה)

ברונו קבוקלו (רדאד ג'בארה)

לגבי המקום הראשון אותו הם איבדו: “מי שרואה אותי מתראיין, מה שאכפת לי ולנו אכפת זה להיות בפליי-אין. אף פעם לא אמרתי שמקום ראשון זה יעד. יעדים משתנים, כי זה כמו לאכול ראשונה במסעדה, זה גורם לך לרצות לאכול עוד, אבל אנחנו כנים ויודעים שיש המון קבוצות טובות, כולל דובאי, שלה חסרו הרבה שחקנים במפגש הראשון, ואנחנו רוצים להשתפר כל הזמן, להגיע למקומות הפליי-אין”.