רשמית: ברונו קבוקלו עזב את הפועל ת"א לדובאי

הפועל תל אביב בשיאה של עונה נהדרת ועדיין במועדון עובדים כדי לגבש את הסגל המתאים על מנת לרוץ איתו עד הסוף, בין אם זה תוספות או בין אם זה שחרורים. אז היום זה בא לידי ביטוי בשחרור, כאשר האדומים הודיעו באופן רשמי על עזיבתו של ברונו קבוקלו, שעבר לדובאי.

הברזילאי הגיע בעונה שעברה כאחד הרכשים הכי נוצצים בתולדות המועדון, אך לא ממש הצליח לתקוע יתד מקצועית, אבל כן מחוץ לפרקט הפך לאחד השחקנים האהובים על ידי הקהל. בנוסף, אף אוהד לא ישכח לו את האסיסט, מהגדולים אי פעם של הקבוצה, למרקוס פוסטר בסל הניצחון על ולנסיה.

העונה קבוקלו התמודד עם פציעה בגב ולא נרשם לא בליגה ואף לא שיחק ביורוליג, ובסופו של דבר המשכורת הגדולה שלו גרמה למועדון לבצע מהלך ולשחרר אותו. בכל מקרה, הברזילאי ימשיך אל עבר התחנה הבאה שלו בקריירה בדמות הקבוצה מאסיה, אחרי כשנה וחצי במדים האדומים.

הגבוה הוא השחקן השני של הפועל תל אביב שעוזב באמצע העונה, כאשר במקרה הראשון זה היה סנדי כהן שחתם על חוזה זמני ואיתו לא המשיכו את ההתקשרות. בעונה שעברה קבוקלו שיחק 17 משחקים בליגת ווינר סל בעונה הסדירה, בהם רשם בממוצע 10.6 נקודות ו-4.8 ריבאונדים.