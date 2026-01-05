פרץ ימריא הערב לסאות'המפטון לקראת חתימה

דניאל פרץ מתקרב להשלמת המעבר לסאות’המפטון. פלוריאן פלטנברג, הכתב הגרמני הבכיר, מדווח כי שוער נבחרת ישראל ימריא הערב (שני) לאנגליה לקראת החתימה.

מחר פרץ צפוי לעבור בדיקות רפואיות ולחתום על החוזה בקבוצתו החדשה, שתשלם דמי השאלה בסך 400 אלף אירו ותחזיק באופציית רכישה על סך 8 מיליון אירו בקיץ.

השוער הישראלי, שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב ונמכר באוגוסט 2023 לבאיירן מינכן תמורת 5 מיליון אירו, הושאל בתחילת העונה להמבורג אך לא קיבל מספיק דקות, צפוי לעזוב לליגה האנגלית וזו תהיה התחנה השלישית שלו באירופה.

דניאל פרץ מודה לקהל (איציק בלניצקי)

סאות’המפטון נמצאת במקום ה-15 בטבלת הצ’מפיונשיפ, כשבמאזנה 33 נקודות, והיא רחוקה שמונה נקודות מהמקום השישי, שמוביל לפלייאוף העלייה בתום העונה הסדירה, ומצד שני נמצאת 9 נקודות מעל הקו האדום.

הקבוצה נמצאת במאזן שערי זכות וחובה זהה, כשספגה והבקיעה העונה 38 שערים במסגרת הליגה. השוער הראשון של הקדושים הוא גאבין באזונו שמוערך על פי הטרנפר מרקט בשווי של 9 מיליון אירו. האירי הצטרף לסאות’המפטון בינואר 2022, אך זוהי העונה הראשונה שבה קיבל את חולצת ההרכב הקבועה.

מאמן הקבוצה הוא טונדה אקרט, שקיבל את המפתחות ב-3.11 לאחר שאימון את קבוצת הנוער של המועדון. תחילה הגרמני שימש כמאמן זמני, וב-5.12 הוכרז כמאמן הקבוע של הקבוצה.