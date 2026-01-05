יום שני, 05.01.2026 שעה 17:32
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

פרץ ימריא הערב לסאות'המפטון לקראת חתימה

דיווח: השוער יעבור בדיקות רפואיות מחר ויחתום אצל הקבוצה מהצ'מפיונשיפ, שתשלם 400 אלף אירו דמי השאלה ותחזיק באופציית רכישה על סך 8 מיליון אירו

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ מתקרב להשלמת המעבר לסאות’המפטון. פלוריאן פלטנברג, הכתב הגרמני הבכיר, מדווח כי שוער נבחרת ישראל ימריא הערב (שני) לאנגליה לקראת החתימה.

מחר פרץ צפוי לעבור בדיקות רפואיות ולחתום על החוזה בקבוצתו החדשה, שתשלם דמי השאלה בסך 400 אלף אירו ותחזיק באופציית רכישה על סך 8 מיליון אירו בקיץ.

השוער הישראלי, שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב ונמכר באוגוסט 2023 לבאיירן מינכן תמורת 5 מיליון אירו, הושאל בתחילת העונה להמבורג אך לא קיבל מספיק דקות, צפוי לעזוב לליגה האנגלית וזו תהיה התחנה השלישית שלו באירופה.

דניאל פרץ מודה לקהל (איציק בלניצקי)דניאל פרץ מודה לקהל (איציק בלניצקי)

סאות’המפטון נמצאת במקום ה-15 בטבלת הצ’מפיונשיפ, כשבמאזנה 33 נקודות, והיא רחוקה שמונה נקודות מהמקום השישי, שמוביל לפלייאוף העלייה בתום העונה הסדירה, ומצד שני נמצאת 9 נקודות מעל הקו האדום.

הקבוצה נמצאת במאזן שערי זכות וחובה זהה, כשספגה והבקיעה העונה 38 שערים במסגרת הליגה. השוער הראשון של הקדושים הוא גאבין באזונו שמוערך על פי הטרנפר מרקט בשווי של 9 מיליון אירו. האירי הצטרף לסאות’המפטון בינואר 2022, אך זוהי העונה הראשונה שבה קיבל את חולצת ההרכב הקבועה.

מאמן הקבוצה הוא טונדה אקרט, שקיבל את המפתחות ב-3.11 לאחר שאימון את קבוצת הנוער של המועדון. תחילה הגרמני שימש כמאמן זמני, וב-5.12 הוכרז כמאמן הקבוע של הקבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */