"כמות שערי החובה לא אמיתית, אין משחק הגנה"

בלם העבר טל בן חיים התראיין היום (שני) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על שלל נושאים, החל מעבדולאי סק שאותו הוא מייצג, כמו גם קנג’י גורה ולוקה גדראני, ועד מאבק האליפות.

אני רוצה להתחיל עם השחקן שלך שבאליפות אפריקה, עבדולאי סק. מה קורה איתו?

”כרגע הוא מציג יכולת טובה מאוד במדי סנגל, והוא מתרכז במשימות שיש לו עם הנבחרת. כשהוא יחזור לארץ הוא ישוב למכבי חיפה ויעזור לה בדרך החדשה שלה”.

קיבלת הצעות עליו כבר לעונה הבאה? לפי התקנון הוא יכול לחתום בכל מקום עכשיו, הוא חופשי.

”כן, אבל כרגע הוא מתרכז בנבחרת, כל דבר בזמן שלו”.

מכבי חיפה פנתה אליך?

”כרגע לא, היא פנתה לפני מספר חודשים ובינתיים לא היו שיחות. המועדון עבר הרבה דברים, פרידה ממאמן, תוצאות לא טובות. אני שמח בשביל בכר וחיפה שייצבו את המערכת”.

עבדולאי סק (עמרי שטיין)

אתה מקבל עכשיו טלפון נגיד מב”ש או הפועל ת”א, הוא חותם עכשיו או מחכה לקיץ?

”שאלה טובה, אבל בסופו של דבר נצטרך לבדוק את כל ההצעות ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר בשבילו ובשביל המשפחה שלו”.

יש לך גם את לוקה גדראני.

”לוקה השתלב בצורה נהדרת, חייב לתת קרדיט גדול מאוד גם לאלמוג כהן וגם לברק יצחקי שישבו בצורה מאוד רצינית, עקבו אחריו לאורך זמן. אנחנו רואים שכל הנעת הכדור של בית”ר מתחילה איתו מאחורה, אני חושב שהשילוב עם קרבאלי טוב מאוד – הם חברים גם מחוץ למשחק שזה עוזר. מילה טובה לבית”ר, שחקן שמגיע לישראל בפעם הראשונה ומקבל יחס חם גם מהקהל וגם מהמועדון עם תחושה חמה מהרגע הראשון, אז אני שמח שיש לזה השפעה מיידית”.

לוקה גדראני (שחר גרוס)

איך אתה רואה את משחק ההגנה של קבוצות ליגת העל העונה?

”כמות השערים שנכבשים כאן במשחק היא לא אמיתית, יש קבוצות שמשחק ההגנה לא קיים. בית”ר משחקת עם לחץ גבוה וכולם משתתפים במשחק ההתקפה, ועדיין היא ייצבה את משחק ההגנה. היא בחרה שני בלמים עם ניסיון ונוכחות, זה אפשרי”.

צורת המשחק לא נכונה, הבלמים לא ברמה גבוהה, המאמנים לא מעמידים את השחקנים נכון? איך אתה רואה את זה?

”זה שילוב, אבל בראש ובראשונה לבחור את השחקנים הנכונים. רוב הבלמים בישראל הם זרים, בטח בקבוצות הגדולות. לגבי הבלמים הישראלים אנחנו מודעים”.

הנבחרת תשלם על זה מחיר?

”הנבחרת משלמת על זה מחיר. אם אנחנו משחקים נגד איטליה וכובשים 3-4 שערים ולא מנצחים, צריך לתת על זה את הדעת. אנחנו רואים שהבעיה הזו נמשכת וכמובן שהיא פוגעת בנבחרת. יש כאן דור התקפה מהמוכשרים שהיה פה, מנור ואוסקר וחלאילי, אבל אנחנו צריכים לתת את הדעת לגבי משחק ההגנה. אי אפשר כל משחק לקבל 2-3 שערים. ברגע שנייצב את משחק ההגנה, אין לי ספק שהנבחרת גם תגיע לתוצאות”.

אוסקר גלוך ומנור סולומון (ראובן שוורץ)

לסיום, איך אתה רואה את המרוץ לאליפות?

”רואים את בית”ר וב”ש, בית”ר חזקה מאוד במאבק. מכבי ת”א צריכה לעשות רענון בינואר, הלכו שני שחקנים שכבשו הרבה מאוד שערים וכרגע אין מי שכובש שם. מכבי חיפה פתחה רע מאוד, אך כרגע ההתאוששות נראית מדהימה”.

איך קנג’י גורה עשה את השינוי הזה כשבכר הגיע?

”הנתונים שלו מדהימים, הוא קודם לא קיבל את הדקות והיה פה מאמן שפחות האמין בו בהתחלה. בכר נותן לו את הדקות והביטחון, הוא אחד האנשים הכי חיוביים אגב שפגשתי בכדורגל. הוא אחראי יחד עם שחקנים אחרים על המהפך בחיפה. אם הם ימשיכו ככה, נצטרך פתאום לתת להם את המשקל”.

קנג'י גורה (רדאד ג'בארה)

לכמה זמן הוא חתום?

”לשנתיים, למכבי חיפה יש אופציה לעוד עונה. צריך לקחת בחשבון שגם לשחקנים לוקח זמן להתאקלם. אנשים פה הגיעו בתקופה של מלחמה וטילים, זה משהו שהם לא רגילים אליו. ראינו גם את קרבאלי שבהתחלה היה לו מאוד קשה להסתגל”.

כשהגיע גדראני הם נהיו צמד חמד.

”כן, הם עושים חייל ביחד, החיבור בניהם מצוין, אבל זה לוקח זמן כי משחק הגנה דורש תיאום”.

עם גורה יש לך הרבה שיחות.

”כן, קנג’י כאמור מיוחד מאוד. אני חושב שעם הזמן הוא ישתפר ויראה תוצאות יותר טובות”.

יש עוד מישהו בסגנון שאתה מתכנן להביא למכבי חיפה?

”עדיין לא פשוט להביא שחקנים לישראל למרות שהמצב נרגע, יש עסקאות שנופלות ברגע האחרון לפעמים כי המשפחה חוששת. לאט לאט”.