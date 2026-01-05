מרגש: מכבי חיפה ערכה טקס פרישה לרמי גרשון

הדרבי החיפאי בין מכבי להפועל שובץ להיום (שני) במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, אך עוד לפני כן, הירוקים ערכו טקס פרישה לרמי גרשון, בלם הקבוצה ששיחק במועדון משנת 2017 והודיע לפני כחודש כי הוא תולה את נעליו וישמש כסקאוט במחלקת איתור שחקנים במועדון.

גרשון החל את דרכו כבר בגיל צעיר במחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון. בעונת 2006 הוא עלה לקבוצה הבוגרת, שיחק שם שלוש שנים ושימש כקפטן. משם יצא למסע מרשים באירופה, רמי עבר לשחק בסטנדרד ליאז' הבלגית והמשיך משם לקורטרייק, סלטיק הסקוטית, בוורן ובסופו של דבר נרכש על ידי גנט, שם היה חלק משמעותי בזכייה באליפות היסטורית והופיע עם הקבוצה בשלב הבתים של ליגת האלופות.

במקביל להצלחה שלו באירופה, הבלם ביסס את מעמדו כשחקן נבחרת ישראל. הוא רשם 26 הופעות רשמיות במדי הנבחרת הבוגרת, לקח חלק בקמפיינים של מוקדמות אליפות אירופה והמונדיאל וכבש שני שערים, אחד מהם זכור במיוחד, ב-3:3 מול נבחרת פורטוגל של כריסטיאנו רונאלדו באצטדיון רמת גן.

רמי גרשון ונטע אלחמיסטר בטקס המרגש (עמרי שטיין)

רמי גרשון עם נטע אלחמיסטר ודולב חזיזה בטקס (עמרי שטיין)

בקיץ 2017 הוא שב לישראל וחתם במכבי חיפה. למרות הניסיון העשיר מאירופה, זו הייתה הופעת הבכורה שלו בליגת העל. במדים הירוקים רשם גרשון 133 הופעות בכל המסגרות. הוא זכה עם הקבוצה בשלוש אליפויות, גביע הטוטו, פעמיים אלוף האלופים והעפיל עם הקבוצה לשלבי הבתים של כל שלושת המפעלים האירופים – ליגת האלופות, הליגה האירופית והקונפרנס ליג.