בליץ' נותח, דיונים במכבי בנוגע לאופציה עליו

קשרה הסרבי של מכבי תל אביב, כריסטיאן בליץ’, נותח אתמול (ראשון) בבית החולים “אסף הרופא”, שם עבר הליך לתיקון השבר בעצם הלחי, פציעה אותה ספג במשחק מול עירוני טבריה בו עלה כמחליף במחצית השנייה. משך ההיעדרות הצפוי הוא כ-6 שבועות, בדומה לשגיב יחזקאל בעונה שעברה.

הפציעה של בליץ’ היא השלישית המשמעותית שהוא סופג בחודשים האחרונים, והיא מתרחשת כאשר ברקע הצהובים צריכים לקבל החלטה האם הם מפעילים את אפשרות הרכישה עליו מאלקמאר ההולנדית בגובה של 1.5 מיליון אירו.

במועדון ישנם דיונים ערים בנוגע למימוש האופציה על השחקן. מצד אחד, הפציעות כמובן מדאיגות, אם כי הפציעה האחרונה היא יותר חוסר מזל של התנגשות ראשים, מאשר שתי הפציעות הקודמות שהיו פציעות שריר. מצד שני, המנוחה לה הוא מחויב כעת יכולה לעזור רבות להחלמה סופית של הרגל הפגועה בתקווה שכאשר יחזור לשחק כבר יוכל לסיים את העונה נקי מפציעות חדשות.

השאלה הגדולה היא האם לא מדובר פה בדפוס של שחקן מאוד אגרסיבי שמועד לפציעות, או פשוט חוסר מזל מצטבר, ואת זה במכבי ת”א יצטרכו לנתח עד הסוף לפני קבלת ההחלטה, כאשר מקרה סתיו למקין בהחלט יושב להם בראש אחרי שפספסו את האפשרות לממש עליו את האופציה ובקיץ מצאו את עצמם נלחמים על שירותיו עם מועדונים אחרים.

סתיו למקין. המקרה שלו בהחלט מחזק את מכבי כן לרכוש את בליץ' (IMAGO)

במכבי ת”א בהחלט יש מי שחושבים שאם לא יפעילו את האופציה ויחכו לראות מה קורה איתו בקיץ, שזה עלול לעלות להם באובדן של השחקן לגמרי ואולי אף אפילו למועדון אחר בארץ. לכן, ההערכה הזהירה בסביבת המועדון היא שהם כן ירכשו אותו בסופו של דבר, אבל כאמור הנושא עוד בדיונים.