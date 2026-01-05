"כשמנור סולומון משחק, הוא והקבוצה שלו נהנים"

מנור סולומון הרשים בהופעת הבכורה שלו בפיורנטינה, כאשר היה מעורב בשער הניצחון על קרמונזה בתוספת הזמן. סוכן השחקנים גלעד קצב שהיה מעורב בסגירת מעברו של הישראלי לוויולה, דיבר היום (שני) בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס למעבר של סולומון ולשלל מיוצגים נוספים שלו.

ההחלטה ללכת לפיורנטינה כשהיא במקום האחרון, מניחים שהיו הרבה שיקולים וחששות.

”את ההחלטות איפה מנור ישחק בסופו של דבר הוא עושה בחדרי חדרים, הוא התייעץ גם איתי ועם פיני זהבי. פיורנטינה מועדון ענק שנמצא בסיטואציה לא קלה, החלטנו שזה המקום הכי טוב בשבילו כדי לשחק כדורגל, כי הוא צריך לשחק. אין פה חוקים, הוא יכול היה לחתום ב-20 קבוצות אחרות ולא להצליח”.

למה לדעתך לא עבד השידוך עם ויאריאל?

”הוא לא קיבל את דקות המשחק. אנשים צריכים להבין שהם שילמו הרבה כסף למנור והוא לא שיחק, אז ההחלטה הייתה קלה לא להישאר שם. כשהוא משחק, הוא נהנה והקבוצות שהוא משחק בהן נהנות”.

הדמיון מדהים: מנור בויאריאל ובפיורנטינה

מנור עובר הרבה קבוצות בשנתיים האחרונות, מה מחפשים עכשיו?

”שתהיה יציבות, שיהיה מאושר. בשנה שעברה הייתה לו עונה טובה מאוד, הפציעה בתחילת השנה קצת מנעה ממנו, אבל בסוף אין פה חוקים כמו שאמרתי. מנור שחקן מצוין ואני לא רואה שחקן ישראלי שמשחק בוויאריאל עוד 20 שנה. יש לו שם טוב והוא הוכיח את עצמו בלידס ובשחטאר, גם אתמול מבחינת האיטלקים הוא עשה משהו גדול. אנחנו לא מסתכלים על הוא עבר או לא עבר, בסוף צריך שהוא יהיה בריא ויהיה לו טוב”.

תכניס אותנו לאופציה של פיורנטינה.

”יש להם אופציה לקנות אותו בסוף העונה אם הם נשארים בליגה”.

ואז יכול להיות שהוא יישאר ל-4 שנים הקרובות שם?

”אנחנו אחרי 3 ימים, כולנו מאושרים במעבר. לדעת מה יהיה עוד חצי שנה? אי אפשר לדעת מה יהיה מחר”.

יש לך שחקנים יציבים בהרבה מקומות.

”אני מאחל להרבה שחקנים לשחק”.

מנור סולומון עובר (IMAGO)

חלום אנגליה מתרחק?

”לא יודע, ימים יגידו”.

כמה זה יותר קל להעביר שחקן כמו מנור מאשר ישראלים אחרים?

”חברנו לפיני זהבי לפני כמה שנים ומנור הוא הטופ של הטופ, אז ברור שיותר קל. עשינו את העסקה של בריבו, של מנור ואני מאמין שיהיו עוד התפתחויות במהלך הדרך”.

היית במשחק, איך הגיבו בהנהלה על הפתיחה של מנור?

”ראיתם את את התגובות של השחקנים והקהל, נורא כיף גם להסתכל על מנור ולראות מה הוא מרגיש. דודו ששיחק איתו בשחטאר גם הצביע עליו בחגיגה של השער. אני חושב שגם מנור וגם זוגתו דנה, צריך לפרגן להם, המעברים לא קלים, אבל יש כאן אופי ואישיות ואם יקבל את הביטחון הוא יגיע הכי רחוק שיש”.

מנור סולומון מודה לקהל (IMAGO)

מה עם ירדן שועה?

”שועה מבקיע כל שבוע גול, טפו, טפו, טפו”.

הוא יישאר בבית”ר? אברמוב אמר שהוא לא מתכוון לשחרר באמצע העונה.

”כשיהיו התפתחויות לגבי שועה וירין לוי אתה תדע בין הראשונים. אני חושב שזו טעות לדבר על זה עכשיו, אנחנו עושים הכל בשקט ואני מאמין שיהיו עוד עסקאות בקיץ הזה ולא משנה מי השחקנים. השחקנים של בית”ר וגם של הפועל ב”ש הם תחת חוזה”.

הפועל ר”ג ניסתה להציע חוזה על דניאל וורקו, אבל אחרי שכבר בית”ר פנתה. מבית”ר אמרו לי שהם לא יקבלו יותר מ-300 אלף שקלים. כולם אומרים שהעסקה סגורה וחסרה חתימה.

”וורקו שחקן מצוין ויש איזה מומנטום של לקחת שחקנים מוכשרים מהלאומית, כמו בוסקילה למשל. איך שזה נראה, הוא כנראה יסיים את השנה בר”ג ויחתום בליגת העל. הם (ר”ג) הציעו חוזה מסוים ואז הציעו חוזה אחר וזו זכותם, אך בסוף המטרה שלנו היא לקדם שחקנים. גם טוריאל שלפני שנתיים אף אחד לא ידע מי הוא, היום הוא הכוכב של הפועל ת”א”.

דניאל וורקו (חגי מיכאלי)

הזכרת את טוריאל, אני מבין שהפועל ת”א הציעה שדרוג – השכר שלו 140 והיא הציעה 200.

”רונן מתעסק בזה, אני הייתי בחו”ל”.

ניב גבאי זה גם שחקן שלכם? הבנתי שהוא מוכשר מאוד (בנוער של מכבי חיפה).

”הוא ימשיך במכבי חיפה, אנחנו במו”מ איתם. יש שם כמה שחקנים מאוד מוכשרים. גם נועם שטייפמן”.

מה קורה עם שטייפמן?

”השבוע הוא היה בסגל של הבוגרים, כל הכבוד למכבי חיפה שנותנת את ההזדמנות לצעירים. זה העתיד של הכדורגל”.

אמרת שלדעתך גם בינואר ייצאו שחקנים, מניח שאתה מכוון לארה”ב.

”אני מדבר על כלל השחקנים, מאמין שייצאו עוד כמה שחקנים ל-MLS. ההעברות שם נמשכות עד סוף מרץ, יש כאן הרבה עבודה, חושבים שזה פשוט”.

גלעד קצב (שחר גרוס)

מה עם ניב אליאסי?

”שוער של הפועל ב”ש, סגל נבחרת ישראל, בעונה מצוינת ובוא נראה מה היה בסוף העונה. אני לא מתכנן, ב”ש צריכה להתעסק בלקחת אליפות וזה לא הזמן לדבר על דברים”.

יש לו סעיף שחרור?

”לא”.

יש לך גם את אליאל פרץ.

”יש לו עוד שנה וחצי חוזה, אבל שוב הקבוצה הזו תחת מאבקי אליפות”.

אתם יכולים להכריע מי תהיה אלופה.

”אתה נותן לנו קרדיט גדול מדי, ההחלטה בסופו של דבר היא של בעלי הקבוצות”.

זה תלוי גם אם יש סעיף שחרור באמצע העונה.

”אני לא חושב שבקבוצות הגדולות יש את זה”.

למשל טוריאל יכול עכשיו לצאת.

”זה נכון וזה יתרון גדול”.