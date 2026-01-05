יום שני, 05.01.2026 שעה 12:14
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3915-3817אינטר1
3813-2817מילאן2
3713-2617נאפולי3
3316-2418יובנטוס4
3312-2018רומא5
3012-2317קומו6
2617-2517בולוניה7
2519-2118אטאלנטה8
2414-1818לאציו9
2322-2318ססואולו10
2328-2018טורינו11
2229-1818אודינזה12
2121-1818קרמונזה13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1723-1217לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1228-1317ורונה18
1228-1818פיורנטינה19
1225-1318פיזה20

"מנור סולומון סחף איתו את כל הוויכוחים מהיציע"

ב'גאזטה' המשיכו להחמיא לישראלי ולא שכחו להתייחס גם לפן הפוליטי: "אי אפשר היה לבקש בכורה טובה יותר, דיבר על המגרש והשתיק כל שיח על מוצאו"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

גם ביום שאחרי ההופעה הראשונה של מנור סולומון, בתקשורת האיטלקית ממשיכים לעסוק בישראלי שהמהלך שיזם הוביל את פיורנטינה לניצחונה השני בלבד העונה בליגה האיטלקית, 0:1 על קרמונזה.

“הקיצוני הישראלי הושלך מיד למערכה על ידי ואנולי והחזיר לו כשהגביה כדור לרחבה, מהלך שהוביל לשער הניצחון. ייתכן שלאור הימים האחרונים בפירנצה, לא ניתן היה לדמיין בכורה טובה יותר”, כך נכתב ב’גאזטה’. “מנור סולומון השתיק כל שיח על מוצאו ועל הפוליטיקה, ודיבר רק על המגרש. מהרגל הימנית שלו יצאה ההגבהה שהובילה לשער הניצחון של קין, והפרנקי העריך זאת מיד”.

“הישראלי העמיד את עצמו לרשות ואנולי ושלח מיד שני כדורים מעניינים לרחבה. המאמן העניק לו 24 דקות, אך התחושה היא שהם יוכלו להשתפר ממשחק למשחק. סולומון ירד מהמגרש לקול מחיאות כפיים, וזה הדבר היחיד שחשוב כרגע. ואם היום מתחיל כך…”, מעודדים באיטליה.

בבכורה! מנור החל את מהלך הניצחון הדרמטי

“מה בעצם קרה? סולומון, בן 26, הגיע בהשאלה מטוטנהאם, לאחר ששיחק את ששת החודשים הראשונים של העונה בוויאריאל. גם שם לא חסרו מחלוקות הקשורות לפוליטיקה ולעמדותיו של השחקן הישראלי ברשתות החברתיות. הדברים שכתב באינסטגרם הספיקו כדי להצית סערה בספרד”, נכתב בתקשורת האיטלקית.

גם באיטליה הופיעו כבר תגובות כמו “Free Palestine” מתחת לפוסט ההצגה של פיורנטינה, שהגיעו לשיא בהתבטאות של יאקופו מדאו, חבר המועצה לתרבות, עבודה ומדיניות נוער של ססטו פיורנטינו. “מי שמעולם לא הסתיר את תמיכתו במדיניות רצח העם של נתניהו אינו רצוי בפירנצה ואינו יכול לייצג את העיר שלנו”, כך כתב.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

יועץ מפלגת האחים של איטליה, אלסנדרו דראגי, יצא להגנתו: “איזו אשמה יכולה להיות לצעיר בן 26 ברצח העם בעזה? מלחמה מפלגת, ספורט לעומת זאת מאחד”. “כעת יותר מתמיד, פירנצה ופיורנטינה אינן זקוקות לעוד מחלוקות. ואנולי נתן בו אמון מיידי, הציב אותו תחילה באגף ימין ולאחר מכן בשמאל מול קרמונזה. גם האוהדים מחאו לו כפיים, והוא החזיר מיד עם מהלך מכריע, שסחף איתו את כל הוויכוחים מהיציעים”, סיכמו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */