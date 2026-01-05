יום שני, 05.01.2026 שעה 14:41
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"התפקוד של חזיזה כ-10 זו הברקה של ברק בכר"

הפרשן ניסן קניאס ל"שיחת היום": "זה יתרון שקאני לא יפתח בדרבי וסייף כן, למכבי חיפה יש חוב עצום לקהל מה-5:1". וגם: מיעוט הקהל של הפועל חיפה

|
דולב חזיזה וחבריו (רדאד ג'בארה)
דולב חזיזה וחבריו (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה והפועל חיפה ייפגשו הערב (שני, 20:30) לדרבי חיפאי במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל. הירוקים רוצים להמשיך לנצח, בזמן שהאדומים חייבים נקודות אם הם רוצים להתברג בפלייאוף העליון. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE לקראת ההתמודדות בין הקבוצות מהכרמל.

מה החסרונות של הקבוצות?
“החסרונות – החוסר ניסיון של אלעד אמיר למרות שהוא ילד מאוד מאוד מוכשר. הוא יגיע רחוק, אך פתח לא טוב באשדוד אבל מיד נכנס לתלם. אותו דבר מבחינת עיסאת. אבל יש לחיפה את שני המגניים הטובים בליגה, גם בטאיי וגם קורנו שיחפו על הבלמים. גולת הכותרת זו השוער, ההגנה של מכבי חיפה מספיק חזקה”.

מה אתה חושב על התפקיד החדש של חזיזה כ-10?
”חזיזה זו לא משבצת חדשה לו, הרי הוא הגיע למכבי חיפה דרך המשבצת של ה-8 בבני יהודה. בלבול הסיט אותו לכנף. בשנים האחרונות הוא איבד מהירות לאור פציעות, יש לו איכויות של כניסה מקו שני, אז אני חושב שזה תפקיד טוב עבורו. אני חושב שמכבי חיפה משחקת יותר עם שתי שמיניות ופחות 10, הוא גם עוזר הרבה יותר הגנתית. זו הברקה מצוינת של ברק בכר שהיה צריך לעשות את זה עוד מהעונה שעברה”.

ברק בכר ודולב חזיזה (עמרי שטיין)ברק בכר ודולב חזיזה (עמרי שטיין)

מה היתרונות של מכבי חיפה?
“אני חושב שמכבי חיפה מאומנת. היא משחקת כדורגל נכון, בכר משתמש בכלים שיש לו בצורה טובה. אני חושב שזה יתרון שקאני לא פותח וקני סייף כן. יש לו אחד על אחד מצוין וקאני יותר עדיף למשחקי מעברים. אולי אם מכבי חיפה תוביל קאני ייכנס בחצי השני. סייף גם עוזר יותר בהגנה. לדרבי חוקים משלו כמו שאומרים, והפועל חיפה יודעת להביא עצמה למשחקי הדרבי. למכבי חיפה יש חוב עצום כלפי הקהל שלה, זה כמו כדור שחור ענקי מהתבוסה 5:1 בדרבי. כל ניצחון ימחק חלק מהכדור הזה”.

רק 1,500 אוהדי הפועל חיפה יגיעו? מה זה, זה דרבי.
“זה מה שקורה בשנים האחרונות, בטח במשחקי הבית של מכבי. הפועל חיפה לא בנשימה אחת עם הקבוצות הגדולות של הכדורגל הישראלי, מישהו פעם בפאנל אמר לי: ‘אוהדים רדומים בקיבוצים’”.

אוהדי הפועל חיפה (אורן בן חקון)אוהדי הפועל חיפה (אורן בן חקון)

נעבור לפינת ה-Winner. כמה ייגמר בדרבי החיפאי?
”0:2 למכבי חיפה, אבל לא קל בכלל”.

בליגה הלאומית, הפועל כפר שלם נגד בני יהודה?
”כפר שלם”.

מצרים באליפות אפריקה מול בנין?
”מצרים”.

